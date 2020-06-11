即巿股評 港股直擊

今天恒指成份股全線下跌，其中滙控(00005)企上40元3天就跌返下來，同樣用3天就跌近8% 且今天由頭跌到尾走勢未太樂觀，市場喜追逐新經濟股類，更加有因中概回流而致市場資金瘋炒新股。

焦點仍在新經濟股

網易(09999)一手賺700元，比過往其他同類股份升幅較少，除美國掛牌致股價有指導壓制作用外，明顯資金不欲於現時市況逗留太久，隨後上市的中概股亦要睇實美股走勢，現時美股有跡象除時有機會作出較大幅度調整。現時市況散戶就無謂太過進取，對新股應該有得食就好食，雖然市場資金充裕但唔一定要買上去，大戶反手做落佢亦大把錢賺，就算美團(03690)近3個月走勢怎樣美麗，但以380倍PE亦未免有點難以接受，其RSI 9及14過往當超越70時就快將出現調整，現時美團RSI已剛抵達該水平了。

莊家亦見收棚

環球股市在經濟未有起色中已升了一陣子，可謂到達了高處不勝寒，只要市場重新肯注視全在已久的負面消息，套利盤就肯定即時蜂擁而出，皆因大市今次多因被游資而推上，亦看到有些莊家盤已開始拆棚收工，小心大市隨時作出一個較深度調整，安全為尚短炒為妙，若有調整後仍以新經濟股為首選，工業股以致滙控政治纏身仍暫未建議作吸納，如網易穿123元亦可不妨考慮。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。