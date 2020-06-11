港股直擊 香港財經

周大福(01929)董事總經理黃紹基在電話會議上表示，中國市場回復增長，4月份銷售已回復去年同期的八成，5月份已回復至九成，6月份首10天銷售屬公司預期之內，單價有單位數增長，但本港市場復甦時間會較長，4、5月份銷售情況與2、3月份相若，而5月份跌幅開始收窄，整體而言，對市場長遠發展有信心。

另外，集團執行董事鄭炳熙表示，預期本財年中國銷售會有20至30%增長，同店銷售會有15%至20%增長，但香港市場銷售會跌25%至30%，基於去年度第二季基數低，料本財年下半年跌幅收窄或出現輕微增長，估計本財年整體收入會高單位或低雙位數增長。

香港方面，黃紹基表示，集團在政府推出首輪零售資助計劃中，取得300萬元的資助，同時集團會參與保就業計劃，以保障員工生計及減輕經營壓力，強調不會裁員，並指未來6個月，執行董事及中高管理層員工會放2天至5天的無薪假。

店舖租金方面，鄭炳熙表示，去年度港澳有20間店舖續租，平均租金減14%，同時與業主商議減租，令整體租金減免3000萬元；本財年共有40間店舖續租，平均減租25%至40%，料未來租金費用會減少25%至30%，在本財年減租約10%至15%，同時預計本財年會關閉本港關閉10至15間店舖。

鄭炳熙表示，受疫情影響，截至3月底，貨存周轉天數增加82天至381天，預期本財年會回到2019年水平，約320天。另外，他指出，黃金對沖比例會視乎黃金貨存而定，由於3月底黃金貨存增加，黃金對沖比例提升至60%，隨着貨存減少，黃金對沖比例會降至40%至50%。