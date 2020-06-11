港股直擊 即巿股評

市場憂慮美國復甦步伐及第二波疫情，港股昨日連升斷纜後，今日續回吐。恒指低開51點，上午曾倒升9點，不過未能守於兩萬五上方，中午收市前曾挫301點，午後外圍股市下挫，拖累港股愈跌愈有，收市競價市段嘜至全日低。恒指收報24480點，跌569點或2.3%。

北水淨流入4.44億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有4.62億元淨入；美團點評(03690)有1.96億元淨入；中芯(00981)有1.36億元淨入；騰訊持股的微盟(02013)有9887萬元淨入。相反，小米(01810)有254萬元淨走。

醫療相關股獲北水追捧，威高(01066)有1.37億元淨入；創新高的中國生物製藥(01177)有5447萬元淨入；藥明生物(02269)有9012萬元淨入；微創醫療(00853)有1149萬元淨入。

個別中資金融股見北水流入：建行(00939)有2億元淨入；太保(02601)有7500萬元淨入；太平(00966)有2972萬元淨入。

其他淨流出較高股份有：融創(01918)有3.01億元淨走；安踏(02020)有4903萬元淨走；海底撈(06862)有4115萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中芯、美團、中生製藥、建行、太平、融創、小米、安踏及太保。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、美團、中芯、微盟、融創、藥明生物、微創、威高、小米及海底撈。