港股直擊 即巿股評

隔晚美股續個別走，道指和標指續回吐，納指則再創新高，並史上首次收高於一萬點。市場憂慮美國復甦步伐及第二波疫情，美股期指及外圍股市向下，港股昨日連升斷纜後，今日再吐逾500點。

恒指低開51點，甫開挫192點後拗腰，曾倒升9點，見25059點全日高，不過未能守於兩萬五上方，中午收市前曾挫301點，見半日低，中午跌258點或1%。午後外圍股市下挫，拖累港股跌穿上午低位，尾市愈跌愈有，收市競價市段嘜至全日低。恒指收報24480點，跌569點或2.3%，兩日累吐577點或2.3%，為6月4日以來收市新低。大市今日下跌股份比例達七成；上升股比例僅三成。

國企指數收報9944點，跌198點或2%，失一萬點關口。

大市成交額1424.31億元，為6月1日以來最高。

即月期指收市跌651點，報24366，低水114點。

A股反覆低收，滬指收市跌0.78%；深成指跌0.81%。

美國道指期貨最新挫624點，報26338點。市場憂第二波疫情，《紐約時報》報道，美國昨日50州中有21州新增確診數字重新上升。

聯儲局主席鮑威爾表示，受到疫情打擊，美國第二季情況將非常疲弱，之後可能會積聚到經濟擴張的動力。但在民眾對公共衞生感到安心之前，美國經濟不可能實現全面復甦。

歐洲主要市場全線向下，德國DAX指數挫2.84%；法國CAC指數插3.06%。

50隻藍籌全線向下，中生製藥(01177)擬二送一紅股，股價創新高後倒跌0.4%，與電能(00006)為表現最好藍籌；港交所(00388)創逾兩年高後倒跌0.7%；建行(00939)跌1.7%；國壽(02628)吐3.9%；平保(02318)跌1.3%。

焦點板塊

科網股：網易(09999)掛牌，以全日最低位收市，報130元，較招股價123元，高5.7%，成交額72.28億元，不計手續費一手賺700元。其他新經濟股收市個別走，美團(03690)創新高，收市升3.4%；騰訊(00700)創逾兩年高，收市倒跌0.9%；阿里(09988)跌1.2%；網龍(00777)升1%；微盟(02013)創新高，收市倒跌2.1%；阿里健康(00241)升1.6%；友誼時光(06820)創新高，收市倒跌5.2%。

本地股：本地藍籌回吐，滙控(00005)挫4.8%；友邦(01299)跌2.9%，兩股拖低大市193點；恒生(00011)跌3.9%；領展(00823)跌1.5%；恒地(00012)跌3.1%；利福國際(01212)跌2.8%；六福(00590)跌3.4%。另外，國泰(00293)跌3.4%。將參與供股的太古(00019)挫3.5%；國航(00753)挫2.8%。

濠賭股：今日回吐幅度較大，金沙中國(01928)挫4.2%；銀娛(00027)插5.1%為跌幅最大藍籌；新濠國際(00200)跌5.4%；永利澳門(01128)跌4.4%；澳博(00880)除息，股價跌3.5%；美高梅中國(02282)跌3.2%。

焦點股份

滔搏(06110)：股價挫12.1%，成交額35.53億元。集團控股股東百麗體育按每股10.5元出售2.768億股現有股份，佔股本4.46%，套現29.064億元。配售價較昨日收市折讓9%。

恒大健康(00708)：股價創三個月高，收市升9.3%。集團附屬NEVS股東Mini Minor以總代價3.795億美元(約29.6億港元)，向National Modern購入NEVS餘下約17.6%股權。

華人置業(00127)：連續三日回吐後，今日午後落鑊，曾飆11.7%，見5.33元，收市僅升3.8%。市場消息稱，華置主席劉鳴煒的華置持股，將全數由陳凱韻(甘比)的三名子女劉秀樺、劉仲學和劉秀兒增持。

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