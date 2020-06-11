港股直擊 香港財經

港股踏入「六絕月」氣勢一時無兩，似乎未有「絕」之感覺，儘管昨日終止七連升，今日亦有所回吐，但宏觀來看，成交完全沒有萎縮，本月成交平均也有接近千二億或以上，相信目前市底仍算穏固。

美股則出現兩極化的情況，以傳統股份作主導的道指，由24000點起步，在短短數個交易日，一口氣直闖27000水平後，出現「力不從心」的情況，反覆出現整固與調整；另一邊廂，以科技及新經濟為主導的納指，則愈戰愈有，更突破一萬大關，創出新高。筆者認為，從上述兩大指數出現此情況可見，在經濟環境不明朗的情況下，新經濟板塊料繼續成為追捧對象，其中如蘋果、網易及京東分別創下52周新高，完全免疫於經濟不景氣的衝擊。

新經濟板塊受追捧，可能是因為過往半年，全球市民飽受疫情的煎熬，網購、網上交易及一切由互聯網或智能手機而產生的行業，大受一眾安坐家中的市民歡迎，如可用作視像會議或教學的Zoom、外送速遞及線上購物的各大品牌及旗下手機App等；當所有人習以為常地透過線上解決日常需要時，傳統行業可能會變得不合時宜，新經濟行業便會取以代之成為市場主導，加上估計無論成本或毛利，新經濟行業均會比傳統行業表現優勝，新經濟股份因而受追捧亦是有跡可尋。筆者認為此情況不止美國會出現，相信本港上市的新經濟類別跑嬴大市的情況仍會持續。

中概股回流香港作第二上市的情況，本月非常熱鬧，先有網易(09999)今天在本港掛牌，繼有京東(09618)在港招股，為港股的新股市場注入強心針，連同阿里巴巴(09988)先後有三隻中概股到香港作第二上市，由於此類股份的市值龐大，上市價亦過百元，相信可有助帶動港股未來的成交量，而成交量轉大，港交所(00388)必然最受惠，股價亦可能因此會水漲船高，投資者不妨留意。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗