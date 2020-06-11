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【異動股】瑞強午後瀉66% 生興再插38%創新低

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創業板瑞強集團(08427)午後暴瀉，曾插65.9%，見0.075元，現挫63.6%，成交額2750萬元。

成交量1.55億股，亦為近一年最活躍。

瑞強主要從事預製接線盒的製造及貿易；配件及管道貿易；於馬來西亞提供移動式起重機租賃及配套服務；於香港經營日本餐廳。

昨日暴插89.8%的生興控股(01472)曾彈7.6%，之後掉頭再跌過，曾插37.5%，見0.247元創新低，現跌26.6%，成交額8280萬元。

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