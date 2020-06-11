港股直擊 即巿股評

隔晚聯儲局議息結果一如預期，而聯儲局官員預計今年美國GDP按年下跌6.5%，以接近零利率嘅超低息政策將延續至2022年，市場擔心復甦步伐緩慢，美股個別發展，只有納指再創收市新高並於萬點以上收市，道指跟標指則下跌，亞洲時段道指更挫逾300點，拖累港股半日回軟。

恒指低開51點，重返25000點之下，之後曾倒升9點，見25059點半日高位，可惜25000得而復失，其後大市愈跌愈多，半日最多跌301點，低見24748點，暫時100日線(25066)未能突破，甚至成為阻力。恒指中午報24791點，跌258點；國指則跌81點，報收10061點。留意大市未能升穿100日線後調頭，睇住24600點首個支持位，如失守大市可能進一步下調，又回復上落市格局。

傳統股繼續回吐，話大笨象(00005)陀衰家都無乜點錯，今日半日跌3%，友邦(01299)又跌1.4%，兩股已拖低大市逾百點。其他重磅股亦普遍腳軟，濠賭股幾乎全線向下。不過中生製藥(01177)建議二送一紅股，變相拆細股份更好炒，刺激股價再創新高，半日升1%。而蘋果公司新機將投產，股價屢創新高，手設股龍頭孖寶舜宇(02382)跟瑞聲(02018)逆市向上。港交所(00388)今早曾逼近300元，預期中概股持續回流上市，港交所股價可持續跑贏大市。

網易(09999)首日掛牌，半日最多升近一成見135.2元，中午報收132.8元，較招股價升8%，好彩中獎抽到一手賺一千，可以食餐好嘅。不過預咗網易呢啲回流中概股，無論前景如何，上市首日都唔會升好多，皆因有美股掛牌有價參考。傳統股回軟，又到新經濟股接力，周二日阿Man都話新經濟股嚟料，要買番隻龍頭騰訊(00700)，半日股價升1.3%，盤中曾升至逾兩年高位。美團(03690)抖咗一個星期又嚟料，再創169.5元上市新高，半日升4.6%，呢啲股真係要坐定定，一放甩真係追唔番。阿Man認為有小騰訊之稱嘅微盟(02013)走勢似足美團翻版，今日再創新高，半日升幅收窄至2.1%，又係破頂唔好估頂，遲早股價晉身雙位數行列。其他新濟股各有捧場客，不過阿Man目標清晰，傾向買大唔買細，盡量揀市值大，名氣高嘅行業龍頭。

批股集資動作唔停，今日輪到體品股滔博(06110)遭大股東減持，大股東減唔同發新股，雖然其他股東股權唔會被攤薄，但大股東都減磅，反映滔博估值差不多，今早更曾跌穿配股價，睇嚟滔博短期可以擺埋一邊唔使睇。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)