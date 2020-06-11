 
熱門：

今日 12:32 港股直擊 即巿股評

中午吐258點 網易半日收報132.8元

放大圖片

隔晚美股續個別走，道指超標指續回吐，納指則再創新高，並史上首次收高於一萬點。港股昨日連升斷纜後，今早反覆回吐。

恒指低開51點，甫開挫192點後拗腰，曾倒升9點，見25059點半日高，不過未能守於兩萬五上方，中午收市前曾挫301點，見24748點半日低。恒指中午收報24791點，跌258點或1%，大市成交額777.84億元。

國企指數報10061點，跌81點或0.8%。

A股低開高走，滬指半日升0.24%；深成指升0.5%。

本地藍籌回吐，滙控(00005)挫3%；友邦(01299)跌1.4%，兩股拖低大市過百點；恒生(00011)跌2.8%；領展(00823)跌1.2%；恒地(00012)跌2.8%。相反，瑞聲(02018)升0.9%；中生製藥(01177)擬二送一紅股，股價創新高，半日升1%。

焦點板塊
科網股：網易(09999)掛牌，半日最高見135.2元，比招股價123元，高9.9%，中午收報132.8元，比招股價高8%，成交額48.04億元。其他新經濟股續強，美團(03690)曾升6.2%，見169.5元創新高，半日升4.6%；騰訊(00700)創逾兩年高，半日升1.3%；阿里(09988)升1.3%；網龍(00777)升3.8%；微盟(02013)創新高，半日升2.1%；阿里健康(00241)升2%。

濠賭股：今早回吐幅度較大，金沙中國(01928)挫3.8%；銀娛(00027)挫3.3%；新濠國際(00200)跌2.9%；永利澳門(01128)跌3.2%；澳博(00880)除息，半日跌2.3%；美高梅中國(02282)跌3.2%。

焦點股份
滔搏(06110)：半日挫8.5%，成交額32.68億元。集團控股股東百麗體育按每股10.5元出售2.768億股現有股份，佔股本4.46%，套現29.064億元。配售價較昨日收市折讓9.01%。

恒大健康(00708)：股價創三個月高，半日升11%。集團附屬NEVS股東Mini Minor以總代價3.795億美元(約29.6億港元)，向National Modern購入NEVS餘下約17.6%股權。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads