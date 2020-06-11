港股直擊 即巿股評

隔晚美股續個別走，道指超標指續回吐，納指則再創新高，並史上首次收高於一萬點。港股昨日連升斷纜後，今早反覆回吐。

恒指低開51點，甫開挫192點後拗腰，曾倒升9點，見25059點半日高，不過未能守於兩萬五上方，中午收市前曾挫301點，見24748點半日低。恒指中午收報24791點，跌258點或1%，大市成交額777.84億元。

國企指數報10061點，跌81點或0.8%。

A股低開高走，滬指半日升0.24%；深成指升0.5%。

本地藍籌回吐，滙控(00005)挫3%；友邦(01299)跌1.4%，兩股拖低大市過百點；恒生(00011)跌2.8%；領展(00823)跌1.2%；恒地(00012)跌2.8%。相反，瑞聲(02018)升0.9%；中生製藥(01177)擬二送一紅股，股價創新高，半日升1%。

焦點板塊

科網股：網易(09999)掛牌，半日最高見135.2元，比招股價123元，高9.9%，中午收報132.8元，比招股價高8%，成交額48.04億元。其他新經濟股續強，美團(03690)曾升6.2%，見169.5元創新高，半日升4.6%；騰訊(00700)創逾兩年高，半日升1.3%；阿里(09988)升1.3%；網龍(00777)升3.8%；微盟(02013)創新高，半日升2.1%；阿里健康(00241)升2%。

濠賭股：今早回吐幅度較大，金沙中國(01928)挫3.8%；銀娛(00027)挫3.3%；新濠國際(00200)跌2.9%；永利澳門(01128)跌3.2%；澳博(00880)除息，半日跌2.3%；美高梅中國(02282)跌3.2%。

焦點股份

滔搏(06110)：半日挫8.5%，成交額32.68億元。集團控股股東百麗體育按每股10.5元出售2.768億股現有股份，佔股本4.46%，套現29.064億元。配售價較昨日收市折讓9.01%。

恒大健康(00708)：股價創三個月高，半日升11%。集團附屬NEVS股東Mini Minor以總代價3.795億美元(約29.6億港元)，向National Modern購入NEVS餘下約17.6%股權。

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