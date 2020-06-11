港股直擊 即巿股評

噚日隻恒指牛(62462)Day trade真係有驚無險。先喺噚日朝早10點45分至11點，趁恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到超賣位置時，將(62462)放落場；按該段時間(62462)高低位做過$0.065/$0.058，即平均買入價為$0.0615。

跟手轉個頭喺大約11點45分至上半場完結前，SlowSTC(14,3)已經火速彈返上去超買，按返呢段時間(62462)高低位做過$0.071/$0.065，平均賣出價為$0.068，計落一來一回都有10.6%賺幅。

何解驚險？噚日恒指高開升穿100天線後掉頭，最後仲要倒跌收場；今朝雖然恒指跌幅唔算多，但因為(62462)係噚日喺市場最貼價牛證堆中，槓桿仲要最高嘅，所以郁兩下證價都可能有好大差別。

今日市場焦點莫過於首掛嘅網易(09999)，港交所(00388)一早講咗可以比網易首日掛牌時，同步可發權證，是故都有唔少發行商喺今日同步首日推出相關Call輪(目前係只係得Call啫)，全數有37隻(如果無數錯)上市，行使價由$113.8至$199.99，都係今年年底至出年初到期。

依家10點6分，見有都唔少網易Call都有成交，都可以反映到市場對網易Call嘅需求；Well，網易一手中籤率得嗰8%，抽唔中嘅今日嚟追都唔一定要追正股嘅，Call都可以嘅，又或者就係中咗IPO嗰手，喺極度睇好之下今日再追埋Call都唔奇。

「要唔要今日都湊下熱鬧呀？」旦凡新股都只能靠大市氣氛嚟做推斷，而網易有喺美國上市，同阿里巴巴(09988)一樣，所以比較準嘅可以用佢喺美國上市嗰價嚟做參考；惟留意番呢一個所謂嘅「參考」，都真係有辣有唔辣，因為美國同香港呢兩個價參考得嚟都可以話係一個緊箍咒：是但一邊有discount，資金都會飛過去，理得你係邊度上市。假設今日網易無咩沖喜嘅事發生嘅話，$133呢啲位都確係咁上下，不如睇返恒指好過。

手痕開埋恒指牛熊證街貨圖，見到今日新增牛證街貨層至24300至24399點，而熊證最貼價層為25300至25399點，計計中間位就係(24399+25300)/2=24849.5點，望望電視見恒指喺10點25分做緊24961點，跌88點，同中間數相爭111.5點，怪不得又係唔多郁啦。

啱啱講起阿里，又開個阿里日線圖睇下先，見到今日逆市高開，高位一度見$220.6，貼住保歷加上升通道($220.05)運行，唯同步見SlowSTC(14,3)兩線處於90以上都好幾日，超買再超買情況係持續，可以部署定淡倉。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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