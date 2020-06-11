港股直擊 即巿股評

美股道指和標指均連跌兩日，納指則續創新高，首次收於一萬點之上。恒指昨日中止七連升後，今早向下。

恒指低開51點或0.2%，報24997，之後走勢反覆，曾倒升9點，高見25059，惟二萬五附近遇沽壓，恒指一度挫192點，低見24857。截至10時15分，恒指跌78點，報24971。

國企指數跌18點，報10124。

A股暫時窄幅靠穩，上證指數現報2943，升不足1點。

網易(09999)今早首掛，開市報133元，較123元之招股價高出10元或8.1%，高見135.2元，現報133.4元。

納指創新高，新經濟龍頭續強，騰訊(00700)創逾兩年高，高見455.4元，最新升1.6%，報453.2元。

友邦(01299)回軟，跌0.9%，報72.8元。

阿里(09988)升1.8%，報219.4元；美團(03690)續彈，升2.5%，報163.6元。

港交所(00388)升0.7%，報298.4元，續逼近300元關。

中生製藥(01177)建議2送1紅股，股價曾升3.6%，報14.42元，創上市新高。

手機設備股造好，舜宇(02382)升2.5%，暫為表現最好藍籌；瑞聲(02018)升近2%。

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