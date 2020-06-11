港股直擊 即巿股評

恒大健康(00708)甫開曾飆15.5%，見7.32元創三個月高，現升14.4%，成交額1650萬元。

集團公布，旗下附屬NEVS股東Mini Minor以總代價3.795億美元(約29.6億港元)，向National Modern購入NEVS餘下約17.6%股權。

NEVS為該公司位於瑞典的附屬公司，專注於電動智能汽車整車製造、電機電控、智慧充電、共享出行等領域。在收購事項完成後，NEVS將由該公司全資擁有。

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