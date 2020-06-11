港股直擊 即巿股評

美股道指兩日挫逾五百點，「黑期」今早跌近兩百點，市場聚焦今日網易(09999)首日掛牌表現。

美國聯儲局一如預期維持利率不變，並估計超低利率會最少維持至2022年底，美股三大指數繼續個別發展。道指在聯儲局公布議息結果後曾經倒升，但臨近收市在銀行股及能源股拖累下走低，收市報26989點，跌282點或1%；標普500指數收市報3190點，跌幅0.53%；納指再創新高，收報10020點，升66點或0.67%，首次在1萬點以上收市。

美國財長努欽表示，美國經濟已經開始反彈，估計第三及第四季會大幅改善。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報39.2元，較本港收市低0.55元；騰訊(00700)ADR收報449.92元，高3.22元；國壽(02628)ADR收報16.94元，無升跌。「三桶油」偏軟，中海油(00883)ADR收報9.43元，低7仙；中石油(00857)ADR收報2.81元，低2仙；中石化(00386)ADR收報3.59元，低2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報55.64元，低0.11元；中電信(00728)ADR收報2.46元，高1仙。

恒指昨日收造25049，跌7點，終止過去七日累飆2095點之走勢。「黑期」今早向下，最新跌近200點在24900點附近。

港滙持續強勢，金管局一日內兩度入市，合共向市場注入37.2億港元。港滙再度觸及7.75的強方兌換保證，金管局在紐約市再度入市，沽出15.11億港元，買入美元，令到今個星期五的銀行體系結餘，預計會增加至1221億2700萬港元。今次是6月5日以來，金管局第十度入市。

焦點股份

網易(09999)：今日在本港掛牌，在美國交易的美國預託股票(ADS)收市報424.98美元，升3.8%，以一股ADS代表25股普通股計算，網易每股普通股作價為131.74港元，較上市價123元，高出7.1%。據耀才暗盤交易市場，網易暗盤收報130.9元，較招股價123元，高出6%。每手100股，不計手續費，賬面賺790元。

恒大健康(00708)公布，旗下附屬NEVS股東Mini Minor以總代價3.795億美元(約29.6億港元)，向National Modern購入NEVS餘下約17.6%股權。

中生製藥(01177)：建議2送1紅股。