重要通告 港股直擊

蒙牛乳業(02319)公布，發行2025年到期5億美元債券及2030年到期3億美元債券，年利率分別為1.875厘及2.5厘。

公司擬將所得款項淨額用於為現有債務再融資及一般企業用途。