即巿股評 港股直擊

港股昨天高開121點後，早市漲幅曾擴大至246點，攀越25300點走勢才明顯回順，在收市競價時段再略為「嘜」低，恒指收報25049點，輕微下跌7點，仍守穩25000點之上。

「六絕月」開局七連升後雖斷纜，惟近期大市表現毫無疑問屬於偏強，相信與資金再次大舉流入本港有關。

早在4月下旬，金管局已試過7日內6度入市買美元沽港元，其後港滙依然徘徊於7.75強方兌換保證附近。踏入6月份市場資金需求轉趨熾熱，金管局在美國時間上周四(4日)起更頻密出手，7日內9次注資，累計涉及258.87億港元，較4月的207.08億港元為多，使本地銀行體系結餘周五(12日)將增加至1206.16億港元。

港元相對美元具利率優勢，可能是市場持續買入港元的原因之一。自從去年第四季以來，港元1個月HIBOR一直高於美元拆息，今年4月兩者息差更擴大到1厘水平，為1999年後最闊，近期差距雖收窄至約0.7厘，但套息交易仍有利可圖，刺激了港元的需求。

此外，內地投資者加倉港股意欲持續升溫，尤其是世界衞生組織3月中宣布新冠肺炎全球大流行後，市場恐慌性拋售股票等風險資產，惟港股勁瀉亦惹來「北水」垂涎，當時「南下」掃貨資金按年急增一倍，即使市況反彈，並沒有停止吸納港股，2020年迄今「南下」資金達3773億元人民幣，相信也推高了人民幣兌換港元的需要。

另一方面，連接兩隻中概股「巨無霸」回歸本港掛牌，手遊股網易(09999)上周IPO集資約210億元，公眾發售部分佔3%，超額認購近360倍，凍結資金逾2300億元。今天中午截止公開認購的電商京東(09618)擬籌集310億元左右，本港公開發售僅5%，周二第二日招股當天，儘管認購網易資金尚未解凍，但多家券商已借出孖展555億元，連同昨天孖展金額增至773億元，代表IPO活動吸引大批資金流入，從而支持港滙走強。

自美國新冠肺炎疫情大爆發後，中美關係明顯惡化，美方打壓中國亦趨嚴厲，單單是金融層面，準備加強對美國上市內地企業的會計審查，又警告要限制中資於美國掛牌，並呼籲各國收緊對中國公司的上市審批。分析普遍預測，在可見將來中概股會相繼回歸，減低海外掛牌的風險。

附【圖】所見，恒指與美股標普500指數的市盈率差距目前達負11.4倍，為2001年底以來最大差幅，反映港股估值相對標指變得愈來愈便宜，也可能是帶動資金買入港股的理由。

長遠而言，隨着市盈率較高的中概股陸續回歸，恒指公司又已容許同股不同權及第二上市企業「染藍」，中概股預料將取代個別傳統行業成分股，晉身藍籌行列，或有望推升恒指整體估值，縮窄與美股的距離。

信報投資研究部

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