港股直擊 即巿股評

觀望聯儲局今晚議息，港股連升七日後，收市倒跌7點，大市成交1272.54億元。

北水流入加快，由上日7.18億元，加快至9.91億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中芯(00981)為全日最多淨入個股，今日有4.71億元淨買；藍籌升幅最大的騰訊(00700)，全日有2.31億元淨流入；美團(03690)、小米(01810)及微盟(02013)全日有1.54億元、8012萬元和7635萬元淨買。

建行(00939)全日有3.19億元淨買；平保(02318)有2.34億元淨沽；中太平(00966)有5407萬元淨沽。

醫藥股威高(01066)全日有1.86億元淨入；微創(00853)也有1279萬元淨買；但中生製藥(01177)則有1.12億元淨沽。

此外，配股的永達(03669)，全日有1.4億元淨買；中建材(03323)有3839萬元淨入；安踏(02020)與國美(00493)全日分別有2554萬和2090萬元淨入；但融創(01918)有2.37億元淨沽，為全日最多北水淨走個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中芯、建行、美團、融創、平保、中太平、中生製藥、國美及小米。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、中芯、美團、微盟、微創、中建材、威高、安踏、國美及永達。