港股直擊 即巿股評

市場觀望聯儲局今晚議息，加上港股連升七日後，投資者入市有戒心，累恒指高開低走，全日微跌收市，更中斷恒指連升強勢。

恒指高開121點，報25179，最多曾升246點，高見25303，再創3月11日後近三個月新高，不過再次未能企穩100天線(約25106點)，一度倒跌88點，低見24968點，之後大市好淡爭持，在兩萬五拉鋸。最終恒指收造25049，跌7點或0.03%，國指收造10143，升22點或0.22%，大市成交1272.54億元。

全日大市上升比例45%，下跌比例為55%。

即月期指收市報25017，升150或0.6%，低水33點，成交12.16萬張。

藍籌股個別發展。美國國務卿蓬佩奧批評滙控(00005)，收跌1.5%；友邦(01299)跌1%；中銀香港(02388)下滑0.6%；九置(01997)挫4.5%，為包尾藍籌；但港交所(00388)升1.9%；中生製藥(01177)升1.8%；石藥(01093)走高0.8%；領展(00823)漲1.1%。

焦點板塊

科技股：隔晚美股下挫300點，但科技股納指卻升，連帶本港上市的科技股亦有運行。騰訊(00700)更是升幅最大藍籌，收升2.9%；美團(03690)勁彈5.3%；阿里(09988)走高1.5%；小米(01810)升1.2%；金蝶(00268)走高1.6%；微盟(02013)爆升14.5%；有贊(08083)大升9.8%；網易(09999)將於明日主板掛牌，手遊股中手游(00302)飆升7.6%；友誼時光(06820)勁升10.5%；博雅(00434)狂飆54.7%。

航空股：國泰(00293)進行390億元資本重組計劃，當中獲港府注資近273億元，今早復牌大幅高開18.7%，但大行普遍削目標價，全日倒跌1%。將參與國泰供股的太古(00019)和國航(00753)復牌收市升0.3%和跌1.9%。另外，中國民航局公布，5月旅客運輸量按年大跌逾五成，南方航空(01055)跌2.9%；東方航空(00670)挫3.5%。其他航空股方面，中飛租賃(01848)跌2.6%；中銀航空租賃(02588)跌1.3%。

本地餐飲及零售股：大致受壓，利福(01212)挫2.8%；周大福(01929)降2.9%；六福(00590)挫4.4%；周生生(00116)下滑0.9%；大快活(00052)跌1.9%；大家樂(00341)跌2.2%；太興(06811)挫3.6%。

焦點股份

永達汽車(03669)：收挫4.7%，成交額16.4億元。集團先舊後新方式，以每股8.29元，配售1.2億股，集資淨額9.83億元。配售價較前收市折讓約7.48%。

神州租車(00699)：曾飆21.4%，收市仍急升一成，成交額1.8億元。集團公布，陸正耀辭任主席及非執行董事的職務，以有更多時間投入在神州優車的履職工作及其他業務之中，於6月9日生效。

奧園健康(03662)：市前錄兩手共4802.4萬股成交，涉3.97億元，全日挫2.7%，成交有5.7億元。

生興控股(01472)：午後突然暴瀉，全日大跌89.8%，收0.395元，成交有1.5億元，該股在今年3月中上市，招股價0.5元。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。