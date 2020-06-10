美股連升多日後斷纜，不過科技股強勢，納指再創新高，今日港股亦由新經濟股帶動，今早創三個月高位，挑戰八連升。恒指今早高開121點，一度升246點，見25303點半日新高，亦創自3月11日以嚟高位，不過100日線(25106)未企得穩，大市又急急腳回頭，一度倒跌88點，見24968點半日低位，其後重上25000點，喺呢個水平爭持。恒指中午報收25082點，升25點；國指則報收10151點，升29點。
藍籌重磅股方面，藍燈籠中移動(00941)繼續升多1.2%，暫時仲未燈死個市。但大笨象(00005)逆市跌1.1%，唔知係咪米字旗國有聲意批評大笨象同渣打(02888)跪低，搞到啲人對佢對印象再差啲。不過友邦(01299)同樣跌近1%，兩隻指數重磅股搞到個市企唔穩25200點，阿Man捨棄傳統股係有原因，皆因經常累街坊，升又冇乜力，跌市時又樣衰過人。
網易(09999)明日掛牌，接住仲有京東(09618)，仲有拼多多，仲有…….中概股排住隊嚟香港上市，港交所(00388)獨市生意唔憂做，股價穿頂唔股頂，有貨放心坐，讓子彈繼續飛。
人家美股唔少科網巨企創新高，香港呢邊炒咗幾日傳統股，慢吞吞兼動力有限，資金再次流入抖咗幾日嘅科網股。手遊大哥大網易明日登場，其他手遊股當然要贈興，今日呢個板塊普遍做好。不過阿Man都係鍾情龍頭中嘅龍頭騰訊(00700)，抖咗幾日今日終於再發力升2.3%，順利突破440元阻力，只要企定定喺440元上面，阻力變支持，再加埋細摩噚日又出報告吹奏，目標價調高至600元，呢轉應該要睇番年初高位，即係470元。美團(03690)跟阿里巴巴(09988)分別升3%及1.6%，ATM呢個鐵三角，真係一個都不能少。
國泰(00293)宣布進行390億元資本重組計劃，政府出手打救，係咪大到不能倒唔敢講，但司長話國泰唔救唔得，因為國泰存亡，直接影響香港國際運輸樞紐地位，兼且要減低關鍵行業系統性風險，無得唔救咁話。無論如何，國泰得到政府出手相助，財困問題暫時解決，希望疫情盡快過去，又或者係疫苗早日面世，全球航空業重回正軌。不過中國民航局公布，5月旅客運輸量按年大跌逾五成，南方航空(01055)挫3.4%；東方航空(00670)挫2.8%。其他航空股方面，中飛租賃(01848)跌1.5%；中銀航空租賃(02588)跌2.1%；首都機場(00694)降1.2%。航空業要復甦仲有漫漫長路，但至少最壞時候應該捱過咗。
噚日睇中隻永達汽車(03669)諗住博破頂，誰知公司忽然宣布配股，配股價仲要較噚日收市價折讓7.4%，不過今日大摩加持，指公司配股集資有助擴充銷售網絡，而預期6月寶馬銷量驚人，再加埋公司已計劃派發特別股息，目標價調高至12元。永達今早股價低開後回穩，半日跌幅收窄至不足3%，只要企得穩喺配股價之上，仲要守埋8.5元，後市再挑戰高位機會大。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)