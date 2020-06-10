港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，道指和標指回吐，不過納指再創新高，港股連升七日後，今早再創三個月高，之後回軟。

恒指高開121點，開市後反覆造好，曾升246點，見25303點，續創3月11日以來新高，不過再次未能企穩100天線(約25106點)，之後回落，曾倒跌88點，見24968點半日低，回試二萬五關。恒指中午收報25082點，升25點或0.1%，大市成交額737.24億元。

國企指數報10151點，升29點或0.3%。

A股半日個別發展，滬指跌0.5%；深成指升0.14%。

藍籌股方面，建行(00939)升0.8%；中移動(00941)升1.2%；超購359.53倍的網易(09999)明天掛牌，港交所(00388)升1.3%。相反， 友邦(01299)跌0.9%；滙控(00005)跌1.1%，兩股拖低大市。

焦點板塊

手遊股：手遊龍頭網易(09999)將掛牌，加上中商產業研究院指出，中國手遊市場今年可突破2000億元人民幣關口，手遊股跑贏大市，龍頭騰訊(00700)升2.3%；中手游(00302)飆升8%；創夢天地(01119)升3.6%；友誼時光(06820)升3.8%；遊萊互動(02022)升4.5%；博雅(00434)乾炒34%；IGG(00799)升1.1%。

航空股：國泰(00293)進行390億元資本重組計劃，今早復牌，高開18.7%，半日僅升1.4%。將參與國泰供股的太古(00019)和國航(00753)復牌半日升1.4%和跌1.1%。另外，中國民航局公布，5月旅客運輸量按年大跌逾五成，南方航空(01055)挫3.4%；東方航空(00670)挫2.8%。其他航空股方面，中飛租賃(01848)跌1.5%；中銀航空租賃(02588)跌2.1%；首都機場(00694)降1.2%。

焦點股份

永達汽車(03669)：半日跌2.9%，成交額14.12億元。集團先舊後新方式，以每股8.29元，配售1.2億股，集資淨額9.83億元。配售價較前收市折讓約7.48%。

神州租車(00699)：曾飆21.4%，半日升11.9%，成交額1.41億元。集團公布，陸正耀辭任主席及非執行董事的職務，以有更多時間投入在神州優車的履職工作及其他業務之中，於6月9日生效。

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