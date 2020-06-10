港股直擊 即巿股評

噚日繼續用同一個理由(近重貨熊)、同一個方法(day trade恒指牛)，最終成功即開即食。喺噚日大約10點55分至11點20分，趁恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到超賣時買入恒指牛(59784)，按呢段時間(59784)高低位為$0.091/$0087，平均買入價為$0.089。

多得噚日個市喺下半場再向上隊多百零點，踩入25200點以上範圍，先可以喺大約1點10分至2點10分，趁5分鐘圖SlowSTC(14,3)回返上去嚴重超買時沽貨，按當時(59784)高低位做過$0.102/$0.094，平均沽貨價為$0.098，平均賺幅約10.1%。

噚日最多人關心嘅都應該係國泰(00293)，今朝復牌升18%，有白武士出手，呢個升幅乜叉都反映晒啦。今朝恒指仲高開121點，報25179點賀一賀佢，雖則開市無幾耐恒指掉頭下行，不過，依家9點55分，恒指升幅已經多過今朝開市，依家做緊25243點，升186點。日線圖上恒指處於100天線(25109點)之上；噚日就話收市低過呢個位，唔知今日可唔可以爭番口氣，企返喺條線上面呢？

開恒指牛熊證街貨圖睇埋先，一如噚日所料，熊證街貨層25500至25599點今日已變成新嘅重貨區，呢度有相當於1146張期指。最貼價層為25200至25299點，呢度得返82張期指。而夾喺呢兩層中間嘅街貨都有唔少，平均每層都有逾700張期指街貨，說實話都真係好肥。

至於牛證方面，最貼價層進一步上移至23900至23999點，但都無用呀，人家都上到25000點樓上，你連24000都未到，仲要得嗰323張期指，再向下望多層(23800至23899點)，唉，得嗰6張期指咁大把，真係仲瘦過新界啲牛，陰公。

咁都明白嘅，事關喺恒指日線圖上SlowSTC(14,3)兩線已踩入90以上嘅嚴重超買水平，睇返圖其實由上個星期五(6月5日)開始，SlowSTC(14,3)已見90以上，你可以話目前呢個情況已經處於「超買再超買」嘅範圍，再加上恒指連續八鋪都開莊，總會增加買閒嘅人，咁嘅環境又點會唔引資金開淡倉呢？

但都係嗰句，用嚟做對沖嘅期指如果要變成真錢嘅話，就先要將對沖期指沽出，而沽出原因就係唔需要再持貨，唔需要再持貨嘅原因有兩個：一係市場上持貨嘅人減少；二係(最快捷而無後顧之憂)嘅就係將街貨作強制收回。咁多熊證街貨喺度，恒指牛(62462)，收回價終於都見24000點以上，為24325點，同現價(10點8分報25271點)946點差距，屬市場上最貼價牛證堆當中槓桿最高，有逾34倍。繼續用5分鐘圖採鐘擺做Day trade，貪心係呢個策略嘅大忌。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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