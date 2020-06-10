港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，市場觀望聯儲局議息，道指收跌300點；納指則創新高，盤中首次突破一萬點關。港股連升七日後，今早反覆升逾兩百點。

恒指高開121點，報25179，隨即回吐僅升6點，低見25063；其後重拾升勢，暫時見最多升246點，高見25303，再創三個月高位，在100天線(約25108)上靠穩。截至10時9分，恒指升209點，報25266。

國企指數升90點，報10211。

內地股市早段個別走，上證指數現報2941，跌14點或0.49%；深成指微升0.1%。

國泰(00293)進行390億元資本重組計劃，獲港府注資近273億元，股份今早復牌，大幅高開18.7%，報10.46元，之後迅速回吐，一度僅升1.1%，報8.91元，最新升3%，多家券商因應供股調低國泰目標價。

太古(00019)復牌後曾抽升6.2%，最新升1.2%，報47.4元；將參與國泰供股的國航(00753)亦復牌，小幅高開後倒跌，最新跌2.2%，報5.28元。

「ATM」造好，騰訊(00700)支撐大市，升1.6%，報440.6元；阿里(09988)升1.7%；美團(03690)連跌三日後，10天線附近有承接，今早曾彈近3%，最新升1.8%。

港交所(00388)又再發力，曾升逾2%，報297元。

中移動(00941)昨日勁彈支撐大市，今早再升2%，報57元。

美國國務卿蓬佩奧批評滙豐公開支持港區國安法，昨日跑輸的滙控(00005)今早曾再跌近1%，現跌0.2%，報40.25元。

中生製藥(01177)治療愛滋病藥獲批，股價升2.9%，暫為表現最好藍籌。

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