即巿股評 港股直擊

全國人大會於5月28日表決通過「港區國安法」草案，隨即引起美國總統特朗普宣布相應的「制裁套餐」，以及中美兩國一連串的外交罵戰，近日似已暫趨平靜，雙方或要等到最快本月下旬「港區國安法」具體法律條文正式公布然後再交鋒。

港股則更快消化相關政治負面消息，恒指上周一（6月1日）已大幅反彈771點，兩日之後就補回5月22日的大型下跌裂口（24208和23756點；隔晚全國人大預備會議預告審議「港區國安法」），到了昨天造出7連升佳績。

正在中美、美港關係跌至1997年香港主權回歸以來最低點之際，恒指卻開始「報復式」反彈，起初一兩日還可以用「挾淡倉」和buy on rumor sell on fact效應解釋（見6月3日本欄），但恒指連續多日維持升勢，則非「財」無以成事，有分析就認為港股抽升是大量「北水」流港所推動。

然而，EJFQ的「滬深港通」圖表顯示，過去兩個星期以來，滬深兩地的「港股通」使用額度一直處於最近幾個月的偏低水平，「北水南流」之說顯然難以成立。況且，自5月中旬至今，「AH股溢價指數」亦只在124.4至128的相對偏低區間波動，代表現水平的港股對內地投資者而言不太吸引。

排除了北水撐港股的講法，港滙（美元兌港元匯價）近日頻頻觸及7.75的強方兌換保證，連同周二凌晨在紐約市的兩度承接美元沽盤，金管局過去一星期已六次入市買美元沽港元。

港滙顯著轉強反映確實有資金流入，而人民幣兌美元匯價周一亦創了一個月新高，港元及人民幣雙雙走強，估計與中國資金由美國回流有一定關係。

侵侵總統一直想把新冠病毒在美國擴散失控的責任「甩鍋」中國，新華社早在5月6日已發表《美國關於新冠肺炎疫情的涉華謊言與事實真相》約1.6萬字的文章反駁；到了上周日，國務院新聞辦公室（國新辦）發布一份89頁、約3.7萬字的《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。但無論新華社的長篇文章以及國新辦的白皮書，相信亦不能打消侵侵或美國借疫情與中國進行金融戰的策略，而較早前外電報道，納斯特交易所（Nasdaq）擬收緊首次公開發行上市（IPO）規則，就被認為是專門針對中資。而華府的股市「去中國化」，已「驅使」在美國上市的網易（09999）和京東(09618)先後來港IPO。中資企業及相關資金部署回流或陸續有來。

港股方面，周二恒指高開130點，稍稍回落至24837點即發力再升，午後高見25253水平，收報25057，升280點或1.13%。

恒指再創近3個月的intraday和收市新高，但已連續兩日站在1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂之上，同時未能突破25000至25300點的小型成交量密集區阻力，老徐仍有機會等到恒指回調至6月3日的上升裂口（23995至24219點）附近水平才short put或long價外call。

老徐