港股直擊 即巿股評

隔晚道指跌300點，納指則創新高，港股連升7日後，今早料在二萬五附近爭持，市場關注國泰(00293)及太古系復牌表現。

聯儲局進行議息會議，部分投資者先行獲利，收市個別發展。道指終止六連升，早段最多跌421點，收報27272點，跌300點或1.09%。納指連續第三個交易日創紀錄新高兼收市新高，首次短暫升穿1萬點關，高見10002點，收報9953點，升29點或0.29%。標普500指數結束兩連升，收報3207點，跌幅0.78%。金融股、工業股、能源股及郵輪營運商包括嘉年華及挪威郵輪下跌。

大型科技股表現強勁，消息指，蘋果公司的Mac電腦將改為採用自主研發的處理器晶片，取代英特爾晶片，刺激蘋果公司股價再創新高，收報343.99美元，升幅3.2%，為納指帶來最大貢獻。另外，亞馬遜、Facebook及微軟都創收市新高。

參考聯邦基金利率期資料資，投資者料利率維持在0-0.25點子區間的機會率為85%，只有15%的機會會加息至25-50點子區間；暫時未有投資者預測會有負利率出現。投資者關注當局的議息後聲明，以及對日後經濟的看法。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報39.91元，較本港收市低0.44元；騰訊(00700)ADR收報433.85元，高0.05元；國壽(02628)ADR收報17元，低0.04元。中海油(00883)ADR收報9.56元，高0.01元；中石油(00857)ADR收報2.87元，無升跌；中石化(00386)ADR收報3.68元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報55.71元，低0.19元；聯通(00762)ADR收報4.68元，高0.03元； 中電信(00728)ADR收報2.47元，無升跌。

ADR港股比例指數報24984，較周二恒指收市低72點或0.29%。恒指昨收報25057點，升280點或1.1%，連升第七日累飆2095點或9.1%。

港元滙價持續強勢，在美國紐約市尾段觸發7.75兌1美元強方兌換保證，金管局再次承接美元，並沽出26.58億港元，以捍衞聯繫滙率制度。本港銀行體系結餘周四升至約1184億港元。

焦點股份

太古系：國泰航空(00293)進行390 億港元資本重組建議，有近273億涉及港府資金注入，並持有約6%股權，成為國泰股東之一，而集團最大股東仍為太古 (00019)。國泰同時亦宣布以11供7的比例供股，集資117億元，大股東太古、主要股東國航(00753)及卡塔爾航空已承諾供股。國泰及太古將於今早復市，由於供股價4.68元較前收市價有46.9%折讓，料股價早段表現波動。

舜宇光學科技(02382)公布，5月手機鏡頭出貨量9747.8萬件，按年跌8.6%，按月減少12.3%。 期內，車載鏡頭出貨量254.7萬件，按年跌35%。

龍湖集團(00960)公布，5月，合同銷售金額221.1億元(人民幣‧下同)，按年增長9.95%。

長城汽車(02333)宣布，5月汽車總銷量為8.19萬輛，按年增長30.92%。

永達汽車(03669)：據銷售文件顯示，永達汽車以先舊後新方式，以每股8.22至8.42元，配售1.2億股，集資9.86億至10.1億元。 配股價較昨日該股收市價8.96元，折讓6%至8.3%。