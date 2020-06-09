即巿股評 港股直擊

恒生指數昨天續升280點，收25057點，6月以來的7個交易日全部報捷，累計進賬2096點(9.1%)，惟遠未擺脫熊市，與美股迅速步入技術牛市相比，表現卻顯著不及。

附【圖】所見，美股三大指數於聯儲局議息前夕再上一層樓，納指周一(8日)創即市和收市新高，收報9924點，意味科技股「回到肺疫前」；標普500指數收復2020年迄今失地，距破頂也只約5%之遙；道指方面，反彈幅度已超過3月熊市跌浪黃金比率78.6%。

據BMO Capital Markets美國利率策略主管Ian Lyngen的調查，有73%被訪者認為美股本輪升浪應歸功於聯儲局；相反，勞動市場好轉、財政刺激及新冠肺炎治療進展等，對股市的推動力相對輕微，他遂把報告標題冠以聯儲局主席鮑威爾(Jay Powell)之名：「Jay's Market, Just Trading in it」，代表面臨經濟停擺、失業嚴重和社會動盪，美股仍能強力反彈主要是拜鮑公所賜。

聯儲局資產負債表規模從疫情初4萬餘億美元，短短3個月便膨脹至7.165萬億美元，正好印證今次美股崩盤後所錄得的凌厲漲勢，是由「大水漫灌」打造而成。

早在3月緊急劈息並承諾無限量寬之際，聯儲局就被譏「用銀彈醫病毒」，屬慌忙出招，藥石亂投。經過數月發展，實體經濟有多少受惠於海量流動性，仍難確認，惟肯定遠遠不如股市的得益。事實上，2008年金融海嘯後推行QE措施，亦曾遭批評資金只囤積於金融市場，無法傳導至實體經濟，目前華爾街強勁反彈與「大街」百廢待興，股市與經濟脫節似正重蹈覆轍。

聯儲局相信也了解箇中問題，在議息前降低其6000億美元「大街貸款工具」(Main Street Lending Program)申請要求，藉此支持企業債券購買計劃和薪酬保障計劃(PPP)內未受益的中型公司。值得一提的是，金融海嘯後美國以拯救「大到不能倒」企業為主，卻證明靠巨企帶動經濟效率太慢且副作用不少，聯儲局汲取教訓，今次擴至支援中小型公司，與近日中國熱炒的「地攤經濟」似有異曲同工之妙，皆期望於實體層面借助中小微企穩住經濟。

然而，這種「由下而上」模式能否使經濟擺脫衰退，或者令「大街」表現追上華爾街，估計難度與藉「地攤」拉動中國GDP不相伯仲。何況政府大幅舉債下財務壓力驟增，加上宏觀經濟「國進民退」亦將衍生後遺症，如再爆發任何危機，屆時又要靠聯儲局「放水」急救？

聯儲局周二開始一連兩天議息會議，預期局方今次將「按兵不動」(CME FedWatch甚至顯示15%機率加息0.25厘)，市場焦點落在鮑威爾會否提供進一步刺激措施的端倪(如孳息率曲線控制)，鮑公言詞若稍微偏鷹，即可為累積上漲約五成的美股提供最佳回吐藉口。換句話說，投資者還是要在「Jay's Market」中操作部署。

信報投資研究部

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