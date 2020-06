即巿股評 港股直擊

上文說港股「因禍得福」,並且指出:「坊間對港股過於悲觀,自上周五開始我認爲港股出現見底跡象,周末消息過後局勢明朗將觸發反彈」。

結果港股連續大漲,氣勢如虹。

漲到券商連忙提高恒指目標價。

港股亦同樣地,不斷累積有大量熊證,坊間依然喜歡沽空。

淡友有非常多的理由去造淡,多不勝數,除了股市指數沒有下跌之外,其他都是對的。

而目前本港和全球民衆都彌漫著不滿與悲觀的情緒。

讓我想起最近閲讀到納斯達克網站上的一篇好文《Why Does Pessimism Sound So Smart?》

文章一開頭就引述歷史學家Deirdre N. McCloskey最近在紐約時報訪問中講到:“For reasons I have never understood, people like to hear that the world is going to hell."

這句話十分有趣,從人類遠古時期形成的DNA就包含了對危險保持恐懼,且隨時準備逃離的。

這不是嘗試在説,恐懼和悲觀不重要,相反,風險控制十分重要。

實際上,長綫投資者經常看到危險信號,不同的是會堅持並相信一切會變好。

回到標題所述的故事,兩個月前我就提出了美股將創新高,而創新高是買入訊號。

原因很簡單,美股是處於百年牛市之中,牛市中的調整事後看都是可以買入。

那是因爲事後看一切都很簡單,實際操作中,確定調整結束最簡單有效的方法就是創新高。

在過往美股歷史中,破新高通常還會出現一些小的回調,然而拉開長遠來講,回調顯得微不足道,甚至是享受後面巨大升浪的絕佳入場機會。

目前納指已經創下新高,急升之後出現調整也是正常的,而調整出現的時候,可以肯定地是,悲觀論點又會再次彌漫。

到時候,如何做,你懂的!

編按:作者施華格,時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手,鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年,把理論融入實戰,擅長捕捉市場轉角,他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。