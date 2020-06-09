港股直擊

新冠肺炎重挫全球航空業，忽然之間乘客絕跡、經營收入近乎歸零，環球眾多大型航空公司都瀕臨生死邊緣，須要當地政府拯救，本港的國泰航空(00293)命運亦一樣。港府周二公布，透過設立全資擁有的「Aviation 2020 Limited」，以195億元購入國泰發行的優先股和總行使價為19.5億元的認股權證，又另外提供78億元過渡貸款；國泰同時向股東伸手，供股集資約117億元，整個拯救方案涉資390億元。國泰作為一家私營企業，雖然不算「大得不能倒」，實際卻是「重要得不能倒」，終要港府施救，並非意料之外。

什麼是「大得不能倒」？明顯例子是2008年發生金融海嘯時陷入困境的環球大型金融企業，美國政府和聯儲局最初任由華爾街大行雷曼兄弟倒閉，結果引爆系統性金融風險，借貸市場極速冰封，美國以至環球金融體系幾近崩塌，迫使當局急轉軚，大舉注資其他有生存問題的金融巨企，總算避過一劫。

國泰的情況有所不同，論市值談不上大得不能倒，惟一旦倒閉，後果還是非同小可，其經營的航線將會被其他航空公司瓜分，香港失了本身的旗艦航空公司，航空樞紐地位受動搖，打擊程度不遜於那些差點拖垮環球金融體系的機構。

國泰「重要得不能倒」體現在幾方面。其一，航權是一地的戰略資產，國泰份屬以香港為基地的大型航企，一時之間確實難有其他本地航空公司能接手覆蓋全世界的航權，等於把市場拱手讓予外國航空公司。

其二，航空公司的總部、後勤、維修等都會設在本身的註冊地，並以此為根據地，僱用大量人手，若有任何風吹草動，將影響當地數以萬計甚至更多人的生計。

新冠肺炎疫情總會有過去的一天，任由航企因為一時間的困難而倒下，實屬不智。正因如此，世界各地政府紛紛出手救助遇困航企，例如美國、德國和新加坡均透過借貸或換取股權等方式施以援手，其中新加坡航空更獲政府斥資高達1040億港元打救。

平情而論，這次國泰陷困和早幾年因對沖期油「賭輸」而虧本不同，待環球航空運輸逐步回復正常後，相信可重新錄得盈利，港府的投資回報縱使不及預計的4%至7.5%，理應不至於損手收場。

綜觀港府的注資方案，買入優先股收息，性質與提供貸款差不多，當國泰財務狀況轉佳後，大可提出贖回。比較特別的是，優先股附帶的認股權證將來如何處置，是直接把認股權在市場上出售，抑或行使權利換取股票持有，並視此為策略性投資，就如同現在持有港交所的股份一樣？

港府以公帑暫時打救一些影響廣泛的商業機構，並非沒有先例，以往便曾動用外滙基金接手個別出問題的銀行。今次不同之處，在於時機比較敏感，選擇運用土地基金把挽救國泰變成一項投資，最後還可能會持有國泰的股份，難免惹來不同的揣測。因此，關鍵全在於將來怎樣全身而退，如何做到善始善終，守好公帑運用，面前仍有不少考驗。