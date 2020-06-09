即巿股評 港股直擊

六窮月首七日夾足2000點，已反映「長期心淡是致命傷」，筆者原本想「避震」，也買返轉頭。

上周更新的購物清單，「牛態畢現超強勢股」繼續上，多隻「復甦已成形反彈股」也走出強勢，連「博佢唔執笠重傷股」也彈一彈。

雖然港股超強，不過調整是時間問題，個股真正的操作機會就來臨。指數回氣，一向是炒股派對，另外強勢股也出現吸納機會。調整完成，加上網易和京東掛牌後新股資金回籠，強勢股將會再起動。

「90後起步倉」輕手買貨，落後舊經濟股方面，東風(00489)5月賣車26.45萬，按年增長17.59%，按月升8.3%，復甦持續，股價作勢破5月高位，現價可吸。

可預計澳門短期內恢復粵港旅客往來，新濠國際(00200)今日除息，上月底起打破橫行悶局，吼17元以下吸。

上周四文章表示會講解君實生物(01877)價值，周一已落鑊大炒特炒，筆者也要短打一轉。

集團新冠病毒中和抗體JS016注射液已於國內開展I期臨床研究。中和抗體是一種有抗病毒活性的抗體，當病毒入侵人體細胞時，中和抗體可協助抵抗病毒，與預防性疫苗不同，同時具備預防和治療能力。中和抗體藥物優點包括開發時間短，且抗體由康復患者血漿提取，副作用較細。

JS016已完成動物實驗良好，一般中和抗體研發期最快6至9個月，最快年底便可應用，美國大廠禮來已經和君實簽訂合作協議，禮來最多向君實支付最高2.45億美元里程碑款，外加產品銷售淨額兩位數百分比銷售分成，反映藥物潛力。

故此君實非單單一隻二線PD-1藥企，短線催化劑亦包括科創板掛牌，如果說本港科技/生科股估值貴到上太空，科創板估值則是貴到上月球。

君實震盪過後，嚇走春江鴨，吸予正常投資者機會，現價未超買，吼10天線吸。

15萬本金倉吸4000股東風；2000股新濠；1000股君實。5萬元本金倉吸400股君實，1000股新濠。不到價不落注。

陳鎮強

信報高級分析員

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