港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，納指再指新高，帶挈港股今日再升280點，企穩兩萬五關，更連升七日，累飆逾兩千點，成交1242.5億元。

北水流入加快，由上日的4.9億元，增加至今日的7.18億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

國壽(02628)為今日最多淨入個股，全日有3.18億元淨買；港交所(00388)也有1.57億元淨入；友邦(01299)有3747萬元淨入；但中國太平(00966)有7395萬元淨沽。

科技股小米(01810)全日有2.32億元淨入；中芯(00981)全日有1.17億元淨買；騰訊(00700)有1億元淨沽；美團(03690)有5408萬元淨走；微盟(02013)有461萬元淨沽。

此外，微創(00853)有5516萬元淨入；保利置業(06049)全日有164萬元淨買；但飛鶴(06186)有1.45億元淨沽，為全日最多淨走個股；融創(01918)也有4379萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中芯、港交所、飛鶴、國壽、友邦、小米、中太平、美團及融創。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、美團、中芯、小米、微創、港交所、保利物業、融創、微盟、及國壽。