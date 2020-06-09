港股直擊 即巿股評

隔晚美國納指創新高，港股連升六日後，今日續創近三個月高，收市重返兩萬五，不過美股期貨受壓，恒指百天線得而復失。

恒指高開129點，早段升幅曾縮至60點，見24837點全日低，之後拉升，上午最多升363點，中午升324點，午後突破上午高位，曾飆476點，見25253點，一度突破100天線(約25146點)，尾段升勢回順。恒指收報25057點，升280點或1.1%，連升第七日累飆2095點或9.1%。大市今日上升股份比例63%；下跌股份比例37%。

國企指數報10121點，升112點或1.1%。

大市成交額1242.52億元。

即月期指收市升122點或0.49%，報24867，低水190點，成交122610張。

滬指收市升0.62%；深成指升0.61%。

美國道指期貨最新跌320點，報27207。

藍籌股方面，友邦(01299)升2.7%；中移動(00941)升3.6%；騰訊(00700)升0.9%；國壽(02628)升4.5%。相反，恒隆地產(00101)跌1.5%；瑞聲(02018)跌2%；滙控(00005)跌1.6%；急升兩日的恒生(00011)吐0.6%；港交所(00388)跌0.7%。

焦點板塊

濠賭股：摩根士丹利發表報告，料濠賭股將會在邊境口岸開放的預期中率先反彈，並受惠於賭收和利潤按月回升，上調多隻濠賭股目標。永利澳門(01128)飆6.5%；金沙(01928)升3.5%；銀娛(00027)升1.9%；澳博(00880)升1.7%；美高梅中國(02282)升2.9%；新濠(00200)升1.2%。

本地零售消費股：多股續飆升，收租股九倉置業(01997)飆5.7%，為表現最好藍籌；領展(00823)升3.6%；冠君產業信託(02778)升4.3%。零售股方面，周大福(01929)升4.1%；莎莎國際(00178)升3%；I.T(00999)升8.1%；六福(00590)升6.5%；利福(01212)升5.7%；必瘦站(01830)升4.9%；歐舒丹(00973)升4.5%。

光伏股：信義玻璃(00868)料中期純利減少最多40%，股價升5.1%；信義光能(00968)料中期多賺逾35%，獲花旗升目標，股價升1.3%；同系信義能源(03868)升0.9%。另外，保利協鑫(03800)升9.8%；協鑫新能源(00451)升5.9%；光大綠色環保(01257)升6.1%；北控清潔能源(01250)升12.5%。

汽車股：4S銷售商今日落鑊，廣匯寶信(01293)飆28.7%；正通汽車(01728)飆32.3%；永達汽車(03669)升3.6%；美東汽車(01268)升1.4%。不過中升(00881)要跌1.2%。零件股續爬升，敏實(00425)和耐世特(01316)升約3.8%；德昌電機(00179)升3.9%。生產商個別走，吉利(00175)升3.8%；長汽(02333)升2.2%；北汽(01958)跌1.1%；華晨(01114)跌0.9%；地攤概念的五菱汽車(00305)再吐一成半。

焦點股份

蒙牛乳業(02319)：股價升5.5%。蒙牛料上半年利潤下跌最多60%，花旗發表報告，指蒙牛上半年淨利潤好於預期，主要是銷售增長勝預期，並預計下半年恢復淨利潤和銷售高增長，維持「買入」評級。

信達生物(01801)：股價創新高，收市升4%。集團旗下Innovent Biologics (HK) Limited，與與羅氏集團達成一項戰略合作協議，以發現和開發多個產品，涵蓋細胞治療和雙特異性抗體。

佳兆業美好(02168)：股價挫6.9%，由於配股上板，成交額5.97億元。集團先舊後新配售1400萬股股份，相當於擴大後股本約9.09%，每股配售價32.55元，較昨日收市折讓9.96%，集資額4.557億元。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。