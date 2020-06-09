重要通告 港股直擊 時事脈搏

國泰航空(00293)表示，除資本重組建議外，董事局擬實施新一輪高層減薪以及第二輪員工自願性無薪假計劃。

國泰指出，就長遠而言全面重新評估集團經營模式之各方面，管理團隊將在今年第四季度之前，向董事局建議集團的最佳規模及形式，以滿足香港的航空旅運需要，並同時保持集團財務狀況在穩健水平及履行對股東的責任。在考慮屆時的市場前景及成本結構後，這將不可避免地要就原先為未來所計劃的運力與危機前之計劃比較進行優化。

國泰稱，管理團隊一直以積極靈活的態度應對這個極爲艱難的局面，推行了多項現金保存措施，包括將客運運力削減97%、實施高層減薪、推遲訂購新飛機及決定安排較舊的飛機提前退役，以及實施員工自願性無薪假計劃，已獲80%的僱員響應。不過，客運收入仍下跌至去年水平的僅約1%，意味集團自今年2月以來每月虧損現金25億至30億元。

國泰稱，建議進行資本重組是要應對一系列不受集團控制的突發事件，包括爆發了為航空業帶來重大挑戰的新型冠狀病毒全球大流行。各地政府實施的旅遊限制導致集團在出入境旅客方面客運量大幅減少，並對未來前景和營運帶來不確定性。經研究各種可行方案後，認為需要進行資本重組，以確保其有足夠的流動性來應對當前的危機。

該集團認為，此舉預計可令國泰處於更為有利的位置，以積極參與競爭，並利用當前危機可能帶來的任何機遇，從而在危機解决時令業務重新增長。

國泰稱，董事局將繼續尋求改善國泰資本結構的機會。倘適合的市場條件出現，國泰可能會進一步入股票或債權資本市場以增強其資產負債表。