港股直擊 即巿股評

隔晚美國納指創新高，港股連升六日後，今早續創近三個月高，暫時受制百天線。

恒指高開129點，早段升幅曾縮至60點，見24837點半日低，之後拉升，曾飆363點，見25140點，續創3月11日以來新高，受制100天線(約25145點)。恒指中午收報25101點，升324點或1.3%，大市成交額613.47億元。

國企指數報10140點，升131點或1.3%。

滬指半日升0.47%；深成指升0.5%。

藍籌股方面，友邦(01299)升2.2%；中移動(00941)升4%；騰訊(00700)升1%；國壽(02628)升3.9%。相反，恒隆地產(00101)跌1.7%；瑞聲(02018)跌1.2%；滙控(00005)跌0.5%；急升兩日的恒生(00011)跌0.4%。

焦點板塊

濠賭股：摩根士丹利發表報告，料濠賭股將會在邊境口岸開放的預期中率先反彈，並受惠於賭收和利潤按月回升，上調多隻濠賭股目標。永利澳門(01128)飆5.6%；金沙(01928)升4.7%；銀娛(00027)漲1.4%；澳博(00880)升1.8%；美高梅中國(02282)升3.3%；新濠(00200)升1.3%。

光伏股：信義光能(00968)料中期多賺逾35%，獲花旗升目標，股價半日升3%；信義玻璃(00868)料中期純利減少最多40%，半日飆7%；同系信義能源(03868)升1.3%。另外，保利協鑫(03800)升9.8%；協鑫新能源(00451)升半成；光大綠色環保(01257)升5.8%；北控清潔能源(01250)升2.5%。

焦點股份

蒙牛乳業(02319)：半日飆7%。蒙牛料上半年利潤下跌最多60%，花旗發表報告，指蒙牛上半年淨利潤好於預期，主要是銷售增長勝預期，並預計下半年恢復淨利潤和銷售高增長，維持「買入」評級。

信達生物(01801)：股價創新高，半日升8%。集團旗下Innovent Biologics (HK) Limited，與與羅氏集團達成一項戰略合作協議，以發現和開發多個產品，涵蓋細胞治療和雙特異性抗體。

佳兆業美好(02168)：半日挫7.6%，由於配股上板，成交額達5.52億元。集團先舊後新配售1400萬股股份，相當於擴大後股本約9.09%，每股配售價32.55元，較昨日收市折讓9.96%，集資額4.557億元。

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