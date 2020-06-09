即巿股評 港股直擊

美國失業率公布有誤，但修正後16.3%失業率，仍較預期20%低，未有阻礙美股升勢，市場樂觀情緒持續。道指跟標指已接近疫情爆發前高位，納指更創收市新高。承接美股升勢，港股今日繼續做好，恒指高開129點後，早段升幅曾收窄至60點，見24837點半日低位，其後回升高見25140點半日高位，但受制100日線(約25145)。中午恒指報收25101點，升324點；國指則升131點，報收10140點。

雖然蒙牛(02319)預期上半年純利按年跌45%至60%，不過現有可能業務營業收入較按年恢復雙位數增長，而全國生產基地已全面復工復產，加上現金流跟庫存回復健康水平，帶動股價一度升8.5%，高見31.7元，半日升7%，係表現最好嘅藍籌股。

重磅股個別發展，大笨象(00005)都係弱，半日高開低走，中午倒跌0.4%，唔知40元頂唔頂得住。值得留意係一向被喻為藍燈籠嘅中移動(00941)終於識得行，半日升2.2%，難免有啲戒心。個市仍然喺反彈上升趨勢中，做淡免問，不過見到藍燈籠都升，係時候提高警覺，阻戰阻走。其他重磅藍籌股普遍向上，友邦(01299)半日再升2.2%，未知能否順利挑戰250日線，大約係75.7元，呢個位阻力唔細，有貨睇實升唔穿可能又要撤退。

ATM三大科網股以騰訊(00700)表現最好，半日升近1%，細摩報告大幅調高其目標價至600元，暫時大行中睇得最牛，不過其他報告閒閒地都睇450元樓上，目標價500元以上亦唔少，騰訊都係長期死咬住唔放嘅優質股。美團(03690)調整尚未完成，半日再逆市跌1.8%，唔少缸邊友見美團回吐心思思想買貨。無錯美團現價較高位回咗超過十蚊，但要回帶睇番一個月股價升咗60蚊，要買貨都唔急於一時，都係睇定少少好。阿里巴巴(09988)半日再升0.7%，留意之前210元阻力位變成支持，仲坐緊貨留意210元一定要企定定。

國泰(00293)、太古(00019)及太古(00087)，仲有國泰齊齊停牌，有消息指政府將變身白武士打救國泰，詳情最快午後公布，拯救方案涉資300億元。政府剛剛用完幾十億打救海洋公園，今次仲要幾百億救國泰，你話香港政府幾有錢，幾時都話信政府，唔怕！

上市公司抽水潮繼續，今日輪到佳兆業美好(02168)折讓近一成批股，股價半日跌7.6%。阿Man已講過物管股嚟到呢啲水平一啲都唔平，咁多物管股都趁依家批股，睇嚟呢個抽水熱潮唔會咁快停。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)