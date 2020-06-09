港股直擊 即巿股評

鐵江現貨(01029)上日爆升68%後，今早顯著回吐，一度低見0.091元，大幅回落24.8%，新造0.101元，仍急挫16.5%，成交金額1780萬元。

大摩早前出報告，稱淡水河谷被勒令停止部分生產後，鐵礦石價格可能在未來一至兩個月保持在每噸100美元樓上，但認為淡水河谷今年產量將達到3億噸，意味今年剩下時間產量將大幅增加，到第四季可能供應過剩，故預測第四季度鐵礦石價格為每噸78美元。

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