 
熱門：

今日 11:20 港股直擊 即巿股評

【異動股】鐵貨曾急吐兩成半 大摩憂第四季鐵礦石供應過多

放大圖片

鐵江現貨(01029)上日爆升68%後，今早顯著回吐，一度低見0.091元，大幅回落24.8%，新造0.101元，仍急挫16.5%，成交金額1780萬元。

大摩早前出報告，稱淡水河谷被勒令停止部分生產後，鐵礦石價格可能在未來一至兩個月保持在每噸100美元樓上，但認為淡水河谷今年產量將達到3億噸，意味今年剩下時間產量將大幅增加，到第四季可能供應過剩，故預測第四季度鐵礦石價格為每噸78美元。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統，運用90+選股條件篩選值博股！

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads