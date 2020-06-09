港股直擊 即巿股評

噚日個市真係好嘢！明明見住高開低收幾近倒跌收市，哎呀，喺U盤時拗腰比佢彈番6點收工；不過都無用呀，噚日朝揀咗隻恒指牛(59604)最終都係要持貨過夜。

其實噚日要買隻(59604)一啲都唔難，事關喺噚日早朝大約11點40分至1點45分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到嚴重超賣範圍，呢個時侯可以將(59604)落場，按當時高低位$0.095/$0.079，平均買入價為$0.087。

不過，到下半場時恒指雖然一度由跌轉升，而5分鐘圖SlowSTC(14,3)亦於嚴重超買水平反彈上行，但都只係彈到7X至8X水平，都唔緊要，計落(59604)證價比起平均買入價都只係多咗兩格咁大把。噚日見恒指牛熊證街貨圖，熊證25000至25099點咁鬼吸引(都估到今日重貨區有機會再上移)，(59604)揸過夜又點話。

今朝太古系+國航(00753)齊齊停牌，戰友Jack估國航全購國泰(00293)，係嘅話都真係M&A界一單大新聞。到依家9點54分，仲未知因咩事停牌，或者下午就會公布架啦。

睇返個市，恒指今朝早升130點開市，報24906點，又有機會挑戰25000點。開市時恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)兩線呈上但只係處於中軸位置。到9點45分，即恒指挑機再過25000點樓上無耐，恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)亦已升到嚴重超買水平，就算至依家9點57分都仲係keep住呢個位，講緊恒指升逾200點，接近300點添；而點數計就創今日高位(9點58分見25069點)。

就按9點45分至依家(59604)mark低嘅低位$0.102同現時證價$0.109計，平均賣出價為$0.1055，即過夜後平均賺幅為21.3%。

唔貪心嘅話的確可以喺呢個位先行收割；當然如果你已經諗到睇埋恒指牛熊證街貨圖先再作決定嘅話，又唔係100%話你貪心嘅，本性嚟嘅啫。

喺牛熊證街貨圖上先熊證最貼價層為25000至25099點，呢度有相當於803張期指，比噚日減少咗610張，咁更係啦，唔驚無啦啦會打靶死咩，但又唔係見錢走得好遠，事關喺 25100至25199點呢度就已經見到重貨區，呢度有相當於889張期指。至於牛證最貼價層已經上移至23700至23799點，呢度有相當於596張期指。呢個情況，恒指靠近熊證區且街貨仲係咁重，續揸(59604)還是再換隻更貼價嘅牛證，或者都已經唔係重點啦。

依家10點4分，望望電視機，見恒指升幅已經逾300點，25000至25099點已經可以幫佢哋打堂齋，25100至21599點上移至最貼價牛證街貨層，至於25200至25299點，呢度都有484張期指；或者目光望遠少少，即25500至25599點，呢度嘅746張期指係近熊街貨區中第二重貨位。

開牛熊證搜尋器，見今日(59604)槓桿得返逾24.29倍，雖然唔算係一個低槓桿嘅數值，但恒指牛(59784)，收回價23995點，全場最貼價牛證中槓桿最高，有逾28倍，等恒指靜冷一陣之後先至再搵位入市啦；唔入都OK架，反正(59604)可以收割，二來你睇返恒指日線圖，已經上到接近100天線(25145點)同保歷加通道頂部(25193點)，呢兩條線咁近，要破都要儲啲勇氣先得。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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