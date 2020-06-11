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2020年6月9日 港股直擊 即巿股評

港股飆逾300點逼近百天線 中移友邦領漲

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隔晚美股續造好，道指收市升461點或1.7%，報27572點；納指創新高。港股連升六日後，今早再刷新近三個月高位。

恒指高開129點報24906，升幅曾收窄至60點，低見24837；其後重拾升勢，截至10時4分，恒指升332點，報25108點，創近三個月高位，逼近上方的100天線(約25145)阻力。

國企指數高開38點報10047，最新升138點報10147。

內地股市靠穩，上證指數現報2947，升10點或0.34%。

騰訊(00700)稍為落後，最新升0.9%報434元。

新濟經龍頭「ATMX」暫以小米(01810)表現較好，最新升3%。

中移動(00941)貢獻大市，最新升3.3%報55.75元。

保險股向好，友邦(01299)亦升1.7%報73.45元；國壽(02628)升2.8%。

濠賭股炒復甦概念，金沙中國(01928)升4.2%，創近三個月高。

汽車股造好，上月銷售數據理想的吉利(00175)再升4.5%。

蒙牛(02319)料上半年利潤急跌逾六成，但指4月至5月的整體業務恢復良好，股價急升逾8%，創四個半月高，暫為表現最好藍籌。

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