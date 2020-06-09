港股直擊 即巿股評

最近有不少投資者向我們提問，既然窩輪及牛熊證都是具有槓桿的短線投資工具，究竟應該何時用窩輪，何時用牛熊證呢？要解答這個問題，首要先了解兩種產品的特性。

窩輪是本身是一種期權，在期權計價模式中有不同的參數去計算期權的價值，當中最大的影響因素是正股價格及引伸波幅，所以投資者部署窩輪時除了正股價格外，亦要留意引伸波幅的變化。而牛熊證屬於深入價內的期權，波幅變動對牛熊證價格的影響較輕微，所以牛熊證價格主要受相關資產價格影響，變動比較簡單易明，但牛熊證亦設有強制收回機制，因此投資者要留意收回風險。

理解到兩種產品的特性後，投資者在考慮利用哪一種產品時可考慮兩個因素，(一)打算持有的時間以及(二)波幅變化。

首先，在持有時間方面，由於牛熊證的最大風險是收回風險，產品若被收回之後就無法繼續追蹤正股表現，就算看中方向也無法享受升幅，所以牛熊證通常較適利用即市短線之用。至於窩輪方面則沒有收回風險，在到期前只要窩輪有價值仍然可以自由買賣，因此持有時間可較牛熊證長，較適合持倉過夜之用。當然，坐窩輪過夜有時間值損耗，因此不宜揀太短期的窩輪。

在波幅變化方面，窩輪價格較受波幅變化影響，投資者如預期市場波幅會擴大，買入窩輪可能會惠於引伸波幅上升，有機會達到賺波幅(賺Vol)又賺價的情況。而牛熊證價格較小受波幅變化影響，若投資者預期波幅回落時，牛熊證則可避免波幅下跌影響，是較合適的種類。投資者或會問，波幅幾時會上升，幾時會下跌呢？其實投資者可參考恒指波幅指數(VHSI)及恒生指數(HSI)之間的關係作推斷，例如以今年初至今恒指及其波幅指數的走勢觀察，年初的時候恒指於高位窄幅上落，波幅指數於15至20波幅點的較低水平，到了3月恒指急跌，波幅指數亦隨即急升，升至68.64波幅點的超過10年高位，現在恒指較3、4月時間回穩，波幅指數近一個月於25至35波幅點之間上落。

當3月大市急跌，波幅同時急升的時候，我們觀察到投資者多傾向在跌市時利用好倉博反彈，但當時波幅高企，若部署認購證有機會在市況反彈時波幅回落，會影響認購證的回報，所以這個時候應該以牛證作部署，減低市況反彈市時波幅回落的影響。相反，投資者如預期大市會出現急跌，就應該利用認沽證，在急跌市況同時賺取波幅上升為窩輪帶來的升幅。

總結來說，

(i) 當預期市況由波動趨向平穩，就適合用牛熊證

（尤其是當大跌後想博反彈，波幅有機會下跌，所以建議用牛證，避免受波幅下跌影響）

(ii) 當預期市況由平穩趨向波動，就適合用窩輪

（尤其是當預期市況會急跌，波幅有機會大升，所以建議用Put輪，達至「既賺方向又賺波幅」）

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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