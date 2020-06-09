港股直擊 即巿股評

環球股市持續向好，港滙強勢，「黑期」今早升逾兩百點，料恒指早段再挑戰二萬五水平。

美股持續向上，美國上周五公布的就業數據遠較市場預期理想，令市場憧憬當地經濟會加快復甦，利好美股氣氛。道指連續第六個交易日上升，收報27572點，升461點或1.7%。納指連續第二個交易日創歷史新高，收報9924點，創收市新高。標普500指數收報3232點，升38點或1.2%。投資者關注聯儲局一連兩日政策會議，會議將於本周三結束，局方官員很大可能討論就業報告。

能源股全線上升，金融股亦普遍有買盤吸納，美國國際集團(AIG)升8.5%，收報39.44美元；富國銀行升逾5%。科技股方面，Twitter升逾5%；蘋果微升0.6%，續創收市新高。亞馬遜獲券商上調目標價，股價升1.7%。早前受重創的郵輪營運商嘉年華及挪威郵輪股價持續反彈，分別升近一成六及兩成。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，全線上升。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報41.34元，較本港收市高0.34元；騰訊(00700)ADR收報432.33元，高2.33元；國壽(02628)ADR收報16.54元，高0.24元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報9.58元，高0.05元；中石油(00857)ADR收報2.85元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報3.64元，高0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報54.25元，高0.3元；聯通(00762)ADR收報4.69元，高0.09元；中電信(00728)ADR收報2.45元，高0.02元。

ADR港股比例指數報24952，較周一恒指收市高175點或0.71%。夜市恒指期貨收報24874點，升129點，較上日恒指高水97點。恒指昨收報24776點，升6點，連升六日累飆1815點或7.9%。

焦點股份

信義玻璃(00868)：發盈警，預期上半年盈利減少兩成半至四成，對比去年同期盈利21.25億元。

信義光能(00968)：發盈喜，預期上半年純利將大幅增長三成半至五成，期內太陽能玻璃業務的盈利貢獻大幅增加。

丘鈦科技(01478)：五月攝像頭模組銷量3412.8萬件，按月下跌12.9%，按年下跌5.3%；指紋識別模組銷量按年上升11.7%。

賓仕國際(01705)：就早前發出的盈利警告發出補充公告，預期截至3月底止年度純利，較去年同期的1470萬元，減少八成半至九成半。

太古系：太古A(00019)、太古B(00087)、國泰(00293)及國航(00753)今早停牌，以待刊發有關公司內幕消息的公告。