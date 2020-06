即巿股評 港股直擊

美國勞工部上周四(4日)公布,截至5月30日的一周首次申領失業救濟人數為187.7萬,是自新冠肺炎在當地爆發接近3個月以來最少;截至5月23日的持續申領失業救濟人數,從2080萬增至2150萬。兩項數據都差過預期。

然而,翌日(5日)公布的失業率,由4月錄得1930年代大蕭條後最慘的14.7%,降至5月僅13.3%,儘管勞工部承認,數據並沒有計算臨時裁員、被迫放無薪假、停薪留職等「疫市獨有」的情況,但即使分析推測實際失業率起碼16%,仍顯著低於預期的19.8%。更令人意外的是,5月非農業職位激增250萬個(3月及4月的數字皆向下調整,分別為減少140萬和2070萬個),與市場估計減少800萬個簡直南轅北轍。這兩項就業數據大幅改善,顯然得力於全國多個州郡上月開始局部重啟經濟。

華爾街受到失業率及非農職位數字均遠勝預期刺激,道指上周五一度飆逾1000點,收市升829點(3.15%)至27110點,標普500指數和納指也分別上漲2.62%及2.06%。道指與標指均屬2月25日以來最高收市,納指更破頂見9845點。這隻3月下旬才誕生的技術「乳牛」,真箇是快高長大。

CNBC譽為對沖基金傳奇的Appaloosa Management創辦人泰珀(David Tepper)今年1月依然看好美股短期後市,他用騎馬來比喻操盤,「我喜歡策馬奔馳,我們仍會一直這樣做。」泰珀亦表明,當大市升到某一價位就逐漸減持,最終躍下馬鞍(At some point, the market will get to a level that I will slow down that horse and eventually get off)。

泰珀上周接受CNBC訪問時指出,目前美股估值已被高估,為歷來第二高(the second-most overvalued stock market),僅次於1999年科網泡沫那時,科技巨擘如Amazon、Facebook、Alphabet的價值都已充分反映(fully valued)。泰珀透露,現採取高度防守策略,股票長倉只佔投資組合10%至15%。

本欄4月底提到,受惠聯儲局實施無限QE,今次美股將成為比2008年金融海嘯後的the most hated rally「更乞人憎」的牛市,泰珀這位超級芬佬,可能忽略了傳統格言:「勿與聯儲局為敵」(Don't fight the Fed),才會如此失算,減持股票至不多過15%的低水平。

港股方面,周一恒指以25018點高開後隨即反覆回落,午市曾見24678點,收報24776點,微漲6點(0.03%)。

EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數,昨天衝抵4個半月高位60.5%,有利恒指表現。不過,附【圖】所見,恒指暫未成功挑戰24700點至25100點成交量密集區頂阻力,並升穿1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂,相信短線超買整固後,才有力再上揚。

