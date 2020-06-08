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今日 18:18 港股直擊 即巿股評

【北水手影】轉淨入近5億 買中芯小米 沽美團中建材

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美國上周經濟數據勝預期，美股上周五急升，港股更連升六日，累飆1815點或7.9%，大市成交額1292.93億元。

北水再度流入，由上周五的淨走4.9億元，變至淨入4.87億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中芯(00981)為北水淨入最多個股，全日有3.56億元淨買；其次為小米(01810)，全日有2.5億元淨入；華虹(01347)有1.27億元淨買。

不過，美團(03690)有1.94億元淨沽，為今日最多北水淨走個股；微盟(02013)全日有5408萬元淨走；騰訊(00700)有5298萬元淨沽；中興(00763)有1183萬元淨沽。

醫藥股威高(01066)全日有1.42億元淨買；中生製藥(01177)有8195萬元淨入；微創(00853)有3998萬元淨入。

此外，國美(00493)有1863萬元淨買，融創(01918)亦有152萬元淨入；但中建材(03323)有1.37億元淨沽；平保(02318)有9586萬元淨沽；飛鶴(06186)則9147萬元淨走；宇華(06169)也有472萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中芯、美團、小米、平保、融創、華虹、國美、飛鶴及中生製藥。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、美團、中芯、小米、微盟、中建材、威高、中興、微創及宇華。

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