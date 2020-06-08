今日 17:09
重要通告
港股直擊
保利置業(00119)公布，今年首5個月，合約銷售額138億元人民幣，按年下跌4.83%。
期內，合約銷售面積約66萬平方米，按年減少24.49%。
虛銀不滿滙豐eDDA轉賬收費高
今日信報
韓國瑜成台首名遭罷免直轄市長
期指短線關鍵24777 企穩可再上層樓
陳檬
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今日信報
【信報月刊】人類不能被工作界定 哲學教授…
竟說香港無錢走
羅耕
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今日信報
港產智能沖茶機
StartupBeat
Deglobalization will hurt growth everywhere
Kenneth Rogoff｜ EJ Insight
市場未反映地緣政治風險
陳致強
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財富管理
陳茂波:1萬元現金發放計劃6月21日起接受登記
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【新股追蹤】京東今起招股 入場費11919元
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何志平將在美國刑滿出獄 料遣返香港
時事脈搏 ｜ 今日 09:14
【跨市博弈】憧憬港交所成亞洲版的納斯達克
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【盤房來料】25000心理關口前 減磅亦屬正常
即巿股評 ｜ 今日 13:21
David Webb透露患轉移性前列腺癌
香港財經 ｜ 今日 15:38
滙豐恒生6月21日起接受現金派發計劃登記
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港股午後突轉跌 美團插5%
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開市焦點:黑期升近300點 恒指勢挑戰二萬五
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世衞前總幹事斥中國延誤通報令疫情擴散
時事脈搏 ｜ 今日 09:44
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