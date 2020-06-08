港股直擊 即巿股評

美股上周五晚續飆升，港股六絕月開局五連升後，今日進一步升抵兩萬五水平，不過高位欠承接回落。

恒指高開247點，報25018點，為3月11日以來首次重上兩萬五，開市後升幅收窄，受制兩萬五，上午升幅曾縮至24點，中午升42點，午後走軟，曾倒挫91點，見24678點全日低，及後反覆偏軟，收市競價時段嘜高。恒指收報24776點，升6點，連升六日累飆1815點或7.9%。大市今日上升股份比例為52%；下跌股份比例48%。

國企指數報10008點，跌57點或0.6%。

大市成交額1292.93億元。

即月期指收市報24745，升48點或0.19%，低水32點。

滬指升0.24%；深成指升0.31%。

藍籌股方面，吉利(00175)上月總銷量按年增長約20%，收市升1.7%；平保(02318)升0.6%；國壽(02628)升3.3%；油價上周抽升逾一成一，「三桶油」升0.3%至2.1%。相反，騰訊(00700)吐1%，建行(00939)吐1.6%，限制大市升幅。另外，京東招股，港交所(00388)續創逾兩年高，收市倒跌0.5%。

焦點板塊

出口股：美國上周五經濟數據遠比市場為佳，加上多國陸續恢復經濟活動，出口及美國業務佔比較重股份造好，創科(00669)創新高，收市升1.1%；敏華(01999)升1.9%；耐世特(01316)獲瑞信升級提價，收市升16.3%；好孩子國際(01086)飆38%；新秀麗(01910)升5.2%。

醫藥股：多股破位，中生製藥(01177)、威高(01066)和康德萊醫械(01501)創新高，分別升0.7%、1.2%和4.8%。另外，君實生物(01877)旗下新冠病毒中和抗體注射液開展臨床研究，曾飆37.5%，見59.8元創新高，收市升11.5%；昊海生科(06826)升7.9%；康哲(00867)除息，收市升4.4%。相反，金斯瑞(01548)計劃分拆傳奇生物於美國上市，股價吐7.3%。

本地股：支撐大市，九倉置業(01997)升2.1%；恒地(00012)升1.6%；信置(00083)升1.2%；新世界(00017)升1.5%；新地(00016)升0.8%；友邦(01299)升0.9%；滙控(00005)升1.2%；長實(01113)升1.3%；會德豐(00020)升1.8%；太地(01972)升1%；鷹君(00041)升1.9%。另外，莎莎(00178)升3.8%；周生生(00116)飆7.5%；周大福(01929)升3.6%；大家樂(00341)和大快活(00052)升約3.6%；太興(06811)升5.4%。

焦點股份

旭輝(00884)：折讓1.3%、以每股6.28元配售1.85億股，集資11.62億元。股價飆6%。富瑞形容旭輝配股可收「一石三鳥」之效，將目標價上調5%至8.5元。

ESR(01821)：股價挫4.3%，成交額達23.54億元。集團遭若干股東，減持1.16億股，每股作價16.8元，涉資19.488億元。另外，若干僱員行使購股權並出售共871.57萬股，每股作價同為16.8元。

越南製造加工出口(00422)：復牌飆升1.52倍。集團持股67.07%的台灣三陽及一致行動人士，提出以每股現金0.45元私有化，涉1.35億元。

五菱汽車(00305)：內地官媒陸續發文為「地攤經濟」降溫，地攤概念五菱汽車急吐20.6%。同擁地攤概念的華南城(01668)吐5.6%。

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