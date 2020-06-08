即巿股評 港股直擊

上周五美股再爆升，納指創收市新高，道指跟標指則創5月18日以嚟最大單日升幅。美國5月份非農就業職位遠勝預期，就算美股收市後，失業率打修正球去番16.3%，但仍無礙市場樂觀氣氛，道指期貨今早喺亞洲時段續升。而港股承接上周五美股升勢，今早高開逾200點，可惜25000點得而復失。侵侵喺3月個市跌到九彩之際，曾大派定心丸，話美股好快會大反彈，家下美股已幾乎完全收復失地，納指更破頂，侵侵仲暗寸股神唔應該沽晒啲航空股，又係抵佢招積嘅。

不過港股上周已升逾1800點，嚟到呢啲位就算高開都難搵人高追，恒指高開247點，見25018點，已經係半日高位。25000點一瞬即逝，恒指反覆回落，目前於24800水平爭持。中午恒指報收24812點，僅升42點；國指更倒跌21點，報收10044點。

重磅藍籌股個別發展，港交所(00388)盤中曾高見298.8元，但逼近300元有阻力，半日報收294.6元，僅升0.1%。友邦(01299)繼續撐起大市，半日升1.1%，兩隻龍頭內險股亦升，平保(02318)升1%，國壽(02628)仲勁，升2.8%。OPEC決定延長減產協議，沙地更調高出口油價，三桶油半日升1.1至3.3%不等。不過墨西哥已表示唔再減產，小心三桶油升完一下又無影。

ATM三股高開低走，美團(03690)繼續回吐，唔少缸邊友都想吼位上車，睇嚟暫時等埋股價落條10日線，即係148元左右再睇。庄於騰訊(00700)講咗440元阻力大，穿埋435元後，有心買貨要等425元再睇。阿里巴巴(09988)突破210元阻力後，再向上動力欠奉，暫時睇住210元守唔守得住，若然失守可能又係繼續區間上落。

資金繼續追捧落後板塊，淡友就話炒到落後股，個市都係咁上下，不過暫時阿Man唔認為淡友可以翻身，大市累積一定升幅下，要抖抖好正常，資金喺不同板塊之間輪動，轉個頭又可以炒番啲新經濟股。加上呢幾日係網易(09999)同京東(09618)招股，兩隻重磅回中概股完成招股後，又有大量資金釋放出嚟，屆時大市仍有條件再挑戰25000樓上。只要恒指企穩喺24500水平，後市易升難跌，尤其下面牛證無雷公咁遠，暫未有誘因令大市掉頭。不過大市畢竟喺短時間內急升咗唔少，嚟到25000呢啲心理關口前，有資金落車減磅亦無可厚非。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)