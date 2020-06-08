港股直擊 香港財經

恒基地產(00012)舉行股東會，兩位主席兼董事總經理李家傑及李家誠，透過網上直播回應傳媒提問。對於港區國安法帶來的影響，李家傑稱，香港目前面臨的困境大家有目共睹，企業要盡最大力量，與大家共渡困難，而國家有國家的責任，要做應該做的事，若沒有安定環境，所有振興經濟或改善民生的努力將會白費；香港有良好基礎，希望大家一起努力珍惜香港前途。

本地樓市及集團租務方面，李家誠表示，今年樓市暢旺，尤其疫情紓緩後一二手市場交投量增至6000伙，中小型單位需求大，市況及樓價健康穩定發展。他重申，疫情期間希望與租戶共渡難關，集團自2月起向經營困難的租戶提供租金優惠，優惠介乎20%至60%不等，目前仍有維持；期間集團租金收入下跌一成，主要來自寫字樓物業。李家傑指出，內地業務租金收入下跌逾2%，僅減少約2000多萬元，由於政府反應快，所受影響不大。

有傳麥格理提前於9月前退租中環國際金融中心(IFC)一期部分面積，李家誠稱不評論個別租戶退租情況，指每當有租戶退租便很快有新租戶洽租，同時也有租戶計劃明年退租或縮減規模，但IFC整體需求仍然很大。

派息方面，李家誠稱，恒地派息政策審慎，會按當年業務發展及往後的業務預測來釐定派息。

被問及恒發(00097)零售業務情況，身兼該公司主席兼董事總經理的李家誠指出，旗下千色店及百貨公司主要銷售日用品，所受影響較少，恒發將開展超級市場業務，尖沙咀中間道將有超市開幕，亦計劃在元朗開設超市。