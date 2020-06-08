港股直擊 即巿股評

美股上周五晚續飆升，港股六絕月開局五連升後，今早升抵兩萬五水平隨即回順。

恒指高開248點，報25018點，為3月11日以來首次重上兩萬五，開市後升幅收窄，受制兩萬五，曾僅升24點，見24794點半日低。恒指中午收報24812點，升42點或0.2%，大市成交額746.24億元。

國企指數報10044點，跌21點或0.2%。

滬指升0.28%；深成指升0.48%。

藍籌股方面，京東招股，港交所(00388)續創逾兩年高，半日升0.1%；吉利(00175)上月總銷量按年增長約20%，半日升1.9%；友邦(01299)升1.1%；滙控(00005)升0.5%；平保(02318)升1%；國壽(02628)升2.8%；油價上周抽升逾一成一，「三桶油」半日升1.1%至3.3%。相反，騰訊(00700)吐1.1%，建行(00939)吐1.3%，限制大市升幅。

焦點板塊

出口股：美國上周五經濟數據遠比市場為佳，加上多國陸續恢復經濟活動，出口及美國業務佔比較重股份造好，創科(00669)創新高，半日升0.7%；敏華(01999)升2.3%；耐世特(01316)升11.7%；好孩子國際(01086)飆19.7%；新秀麗(01910)升4.9%。

醫藥股：多股破位，中生製藥(01177)、威高(01066)和康德萊醫械(01501)創新高，半日分別升0.3%、1.3%和5.3%。君實生物(01877)旗下新冠病毒中和抗體注射液開展臨床研究，曾飆37.5%，見59.8元創新高，半日回落僅升7.5%。相反，金斯瑞(01548)計劃分拆傳奇生物於美國上市，股價半日吐6%。

焦點股份

越南製造加工出口(00422)：復牌半日飆升1.52倍。集團持股67.07%的台灣三陽及一致行動人士，提出以每股現金0.45元私有化，涉1.35億元。

五菱汽車(00305)：內地官媒陸續發文為「地攤經濟」降溫，地攤概念五菱汽車急吐24.6%。同擁地攤概念的華南城(01668)吐6.7%。

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