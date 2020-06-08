港股直擊 即巿股評

呢兩日相信有唔少香港人半夜都被啲雷聲嘈到醒晒，我係其中一個，係驚到覺得間屋會被個雷劈爆(咁梗係無啦！)；不過每逢落雨天我就會諗起幼稚園時老師教過跳落雨舞：雙手舉高，一邊揈住對手，個人左右、左右咁彈下彈下，再一邊咁叫「嘩啦嘩啦落雨」。唔好問我點解會諗起呢啲嘢，我只係相信幼稚園教落嘅嘢，原來到你3X歲都仲記得；好聽啲叫印象深，難聽啲叫洗腦，唔好睇少呢個威力。

今朝黃雨下等巴士返工，遲咗10分鐘，喺巴士上已經收到message：高開247點，重上25000點水平。到依家10點5分，返到嚟開晒所有嘢之後，見恒指升幅收窄至升115點，做緊24886點。日線圖上今日恒指進一步迫近保歷加通道頂部(25018點)，當然，上個星期所講嘅SlowSTC(14,3)亦已處於嚴重超買水平，只不過係仲未見%K線高位跌穿條%D線啫。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，上到25000點嘅話，換言之最貼價嗰兩層熊證街貨層，即24800至24899點，同埋24900至24999點已經全數被收回，呢兩層夾埋有相當於1147張期指。至於25000至25099點呢度，到今日睇仍然都係重貨區，有相當於1412張期指；但眼見恒指今日上過25000點嚟講，有幾多個走咗佬呢？

Anyway，熊證重貨區上移唔係問題，重點係牛證街貨方面，依家見最貼價嘅係23300至23399點，有相當於979張期指。而如果開恒指牛熊證搜尋器，將恒指牛證收回價由小至大排列(即最貼價排先)，就會見到依家可以買到最貼價嘅牛證收回價為23732點，同現價(10點20分恒指24894點計)有1162點差距。

依家10點22分，恒指六連升，再博上行嘅原因，同之前買牛嘅都係一樣：熊證街貨近又吸引。不過，目前多咗樣困難嘅係恒指位置已經貼價保歷加通道頂，再加上日線圖SlowSTC(14,3)已經進入超買範圍，所以應繼續以快打慢方式嚟捉恒指上行殺熊嗰升勢，恒指牛(59604)，行使買23732點，市場上最貼回價中槓桿最高嘅牛證。10點25分拆5分鐘圖見SlowSTC(14,3)由開市時嘅嚴重超買水平回落到中軸水平，入牛嘅話或者要再等多陣啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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