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今日 10:16 港股直擊 即巿股評

港股高開見二萬五後回順 騰訊倒跌

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美股三大指數上周五全線急升，美國5月份非農業就業職位遠勝預期，港股上周連升五日後，今早高開逾兩百點，重上兩萬五水平後回順。

恒指高開247點或1%，報25018，升幅隨即收窄，曾僅升70點，低見24841。截至10時2分，恒指升134點報24904。

國企指數高開89點報10155，最新升30點報10096。

內地股市靠穩，上證指數報2943，升13點或0.45%；深成指升1%。

騰訊(00700)高開0.2%報435元，最新倒跌0.9%報430.4元。

京東(09618)將於今日起公開招股，新經濟龍頭「ATMX」中以小米(01810)今早表現最好，最新升2%報13.28元。

友邦(01299)支撐大市，升1.2%報72.45元；平保(02318)升1.3%報82.4元。

產油國同意延長減產協議，中海油(00883)升3.2%，暫為最大升幅藍籌。

吉利(00175)5月銷量按年增長兩成，最新升3.1%報12.12元，暫為表現最好藍籌。

央視向「地攤經濟」撥冷水，三日大升逾兩倍的五菱汽車(00305)一度急插近三成六，最新跌近一成六，報0.53元。

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