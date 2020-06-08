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【異動股】創科創新高曾揚逾4% 美經濟數據遠超預期

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美國上周五經濟數據遠比市場為佳，創科(00669)今早創上市新高，一度高見76.9元，升4.4%，新造74.95元，仍漲1.8%，成交金額1.96億元。

出口股敏華(01999)，現也處盤中高位，新造7.13元，仍漲2.6%，成交金額543萬元。

美國上周五公布最新就業數據遠勝預期，5月非農業職位增250.9萬個，市場預期減少800萬個；失業率由4月的14.7%降至13.3%，預期為19.8%。

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