港股直擊 即巿股評

美股大升，「黑期」今早升近300點，預示今早港股有望突破二萬五水平，新股熱利好市場氣氛。

美股三大指數上周五全線急升，5月份非農業就業職位，出乎預期增加250.9萬個，市場原先預期減少800萬個，失業率下降至13.3%，顯示美國經濟不斷改善。納指盤中創新高，惟未能創收市新高，收報9814點，升198點或2.06%。道指一度升超過1000點，收報27110點，升829點或3.15%，連升5日，升幅超過3%；標普500指數收報3193點，升81點或2.62%。總結全星期以道指升幅6.8%表現最好。

不過美國勞工部卻在數據公布後承認，5月非農數據有「統計錯誤」，誤將放「無薪假 (furloughed)」的勞工計入「由於休假等其他原因缺勤」，在經過統計錯誤的糾正之後，估計美國5月失業率的真實數字可能落在 16.3%，而非 13.3%；另外，4月的統計也出現一樣的錯誤，修正後的4月失業率可能接近約20%。

避險資金流出金市，紐約8月期金收市跌44.4美元或2.6%，每盎斯報1683美元，是4月3日以來最低；本周累計跌3.9%。

特朗普談及美國與中國第一階段貿易協議時表示，在新冠肺炎疫情影響下，他的看法已改變，跟三個月前相比，對貿易協議的看法有一點不同了。

港元滙價強勢，再次觸及7.75港元兌1美元的強方兌換保證，金管局在港股上周五收市後再向市場注資買入美元，沽出38,75億港元，本港銀行體系結餘本周二將會增加至996.43億港元。

中國5月出口以美元計價按年下跌3.3%，優於市場預期下跌6.5%；進口按年下跌16.7%，跌幅大過市場預期跌7.9%。5月貿易順差629.3億美元，增加52.9%。

恒指上周五尾段曾急升443點，高見24810，收市升404點或1.7%，報24770。踏入6月五個交易日全升，累漲逾千八點，創3月11日以來收市新高。「黑期」今早升約280點於25130點附近。

中央電視台周日(7日)發表題為《「地攤經濟」不能一哄而起》的評論，指「地攤經濟」並非包治百病的靈丹妙藥，不同城市有不同的定位，也有不同的發展階段；一旦脫離實際，一哄而起、盲目跟風，就會適得其反，蠶食來之不易的城市治理成果。

焦點股份

內地電商--京東(09618)將於本周一起公開招股，消息指京東是次招股集資額37.5億美元，招股價上限定於每股236元，每手50股，入場費約11919元，股份將於本月18日掛牌。

華人置業(00127)前主席劉鑾雄的發言人，回應傳媒查詢時表示，劉鑾雄身體健康，多謝大家關心。華置上周五收報5.8元，升2.18元，升幅達六成。

融創中國(01918)公布首5個月，集團累計實現合同銷售額約1407億元(人民幣‧下同)，按年減少13.9。

吉利汽車(00175)公布，5月總銷量10.88萬部，按年增長約20%。

比亞迪(01211)公布，首5個月累計銷量12.49萬輛，按年下跌34.03%。

恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)宣布，鑑於新型冠狀病毒疫情，集團可能在2020年財務報表錄得股東應佔虧損。