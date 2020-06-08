即巿股評 港股直擊

上周港股5連升！恒指上周五以24770點的近3個月最高水平收市，全星期累積升幅達1809點或7.87%。

自5月21日晚上的全國人大預備會議「預告」，人大議程包括訂立「港區國安法」，翌日港股爆發恐慌性拋售，恒指錄得1349點（5.56%）的2015年7月以來的最大單日跌幅。到了28日人大會議閉幕，「港區國安法」草案一如預期順利表決通過，加上華府表明，總統特朗普將於29日的記者會就「港區國安法」宣布美方的制裁措施，恒指於28及29日繼續低收，但兩日都能夠未跌近25日的22519點intraday low已反彈，有找到短線「技術底」的跡象。

更值得一提的是，5月22日港股出現恐慌性拋售，主板錄得1805億元的兩個月來最大成交；29日在恒指呈陽燭的配合，主板成交額亦多達1789億元，進一步確認恒指形成「技術底」。

不過，老徐受到預計「制裁套餐」可食足一個月（見6月1日「搏拳實錄）的confirmation bias遮眼，並沒有留意恒指技術已有改變。而6月3日「搏拳實錄」更指出，早於5月下旬見頂回落的強勢股指數（EJFQ系統反映強勢股買盤），與同期間開始回升的弱勢股指數（反映弱勢股沽壓），相距僅3.2個百分點即雙雙掉頭，即是大市的買盤和沽壓尚未碰頭較量就分手，原本有利恒指表現，但bias作祟，老徐只看到10天線高於50天線股份比率的平滑中線市寬仍未止跌，並強調22日形成大型下跌裂口（24208和23756點）的阻力，於是在6月2日下午小注沽24000點的即月call。

就在short call翌日，強勢股指數即升至43.3%，突破40%的預示恒指短線有機會急升的門檻，上周四的強指再升至52.1%，老徐唯有接受現實，執行風險管理斬倉，輸了差不多400點期權金。

到了上周五，強指突破5月21日的前高位，升至58.7%的逾4個月新高，平滑中線市寬亦終於掉頭回升達1.1個百分點至37.7%，老徐僅餘的開淡倉的論據亦已消失。

強指和平滑中線市寬都顯示恒指仍有進一步上升的空間，然而，恒指已顯著升穿1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂（約24490點）收市，並且闖入24500至24900點的小型成交量密集區，短線或須超買整固。

另一方面，人大常委會最快要到本月下旬開會，才為「港區國安法」訂出具體法律條文，在「港區國安法」條文正式出爐前後，估計美國以至日前表明會放寬香港BNO持有人留英資格的英國，都會有所「動作」。換句話說，「制裁套餐食足一個月」依然有效，儘管投資者已見識了侵侵的「餐單」不過爾爾。

老徐期待，恒指回調至6月3日的上升裂口（23995至24219點）附近水平才short put或long價外call。

老徐