即巿股評 港股直擊

華潤燃氣(01193)主要於內地從事下游城市燃氣分銷，包括管道天然氣、液化石油氣、壓縮天然氣加氣站及瓶裝氣，以及提供燃氣接駁業務等。目前城市燃氣項目數目達251個，遍佈全國22省，包括14個省會城巿及3個直轄市。

截至2019年底止，潤燃年度純利按年上升13.1%至50.4億港元，營業額上升9.1%至558.4億港元，經營現金流量增加1.8%至84.91億港元。期內主營業務銷售及分銷氣體燃料及相關產品收入增加13.1%至404.17億港元，佔總收入約72.4%。

去年內地出台多項環保政策，包括推進大氣污染防治工作，強化重點區域的民用、採暖、工業等行業煤改氣等。集團借助此次契機，積極推動工商業用戶使用天然氣，配合城鎮化的快速發展，令實現銷氣量增幅理想。去年新接駁住宅用戶總數增加1.9%至328萬戶，其中舊房接駁55萬戶，農村煤改氣用戶20萬戶，新增工商用戶3萬戶。

集團不斷擴大經營區域及項目，加上自身項目擁有優越地理位置，為核心業務的快速增長奠定基礎。去年燃氣總銷量增加15.4%至280億立方米，其中工業銷氣量升22.4%至139.7億立方米，佔總銷氣量約49.9%；商業銷氣量增長12.5%至61.3億立方米，佔總銷氣量約21.9%；民用銷氣量則增14.5%至63.2億立方米，佔總銷氣量約22.6%。

燃氣需求最壞時刻已過

潤燃上月中旬曾以先舊後新方式配售9000萬股股份，佔擴大後股本3.89%，所得款項淨額將約36.7億港元。集團手持資金充裕，但仍向市場配售股份，相信是為了未來潛在併購籌集資金，以及保持足夠的流通股比例。配股後潤燃的流通股比例將由23.29%，升至26.28%，符合公眾持股量最少25%的規定。

受新冠肺炎疫情影響，首季工商業用氣需求大減，燃氣股亦受衝擊；不過內地已重啟經濟，工業已恢復生產，燃氣需求的最壞時刻應已過去；配合政策進一步加大天然氣佔一次性能源的比重，預期集團業務趨升勢頭未變。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期華潤燃氣2020、2021及2022年每股盈利為2.421、2.673及2.972元人民幣，給予12個月目標價47.0港元，相當於今年預測市盈率17.0倍，評級「中性偏好」。''

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理