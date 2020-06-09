即巿股評 港股直擊

雖然有「港版國安法」的通過，又有美國總統特朗普宣布制裁中港，但港股上周卻連升五日，累漲1808點（或7.9％），創五年最大單周升幅。本欄早已說過，在歷史的洪流中，政治風波大多只會造成市場的波動，但很少會改變整體大局的趨勢。雖然隨著美中兩國關係惡化，從貿易戰到科技戰，甚至向金融戰蔓延。惟加速中概股回歸香港上市的步伐，意味內地將更需要倚重香港金融中心的功能，因此不必對股市太過悲觀。

事實上，自美中兩國朝著「修昔底德陷阱」（Thucydides's Trap）式鬥爭開始，美國多方面箝制和打壓中國的手段也變本加厲。除了美國特朗普在記者會上表示要對美國上市的中國公司進行調查，又警告要限制中國公司在美國上市。新近又有國務卿蓬佩奧向全球交易所提出呼籲，要求收緊中國企業的上市審批。無奈，中國在民族主義驅動的堅持底線思維下，在外交上肯定難改針鋒相對的「戰狼外交」，即在抗美的立場上半點都不能被嚇退。

目前，在美國上市合計總市值近9000億美元的中概股，在可見的將來肯定會面臨更多的針對和更大的政治壓力。從去年的阿里巴巴（09988）去年於香港掛牌發行130億美元的股票，到本月的網易（09999）、京東（JD）等陸續回歸港股市場作第二上市，兩者分別募集約26億及40.5億美元，這意味香港作為中國最重要的國際資本市場，在中央眼中的「戰略」地位依然無可取代。

無疑，具有新經濟概念的中概股的回流也帶動了港股的成交額和活躍度。從回流香港上市至今，阿里的日均成交金額43.5億港元，同期在美國的日均成交金額約為36.8億美元（相當於287億港元）；而今年以來，港股的日均成交金額升至1164.5億港元，較2019年的869.6億港元，顯著增加約34％。合計在美國所有中概股的日均成交金額則接近80億美元（相當逾600億港元），假如當中大部分中概股真的一如預期會在香港作第二上市，港交所（00388）除了生意肯定是有增無減外，當然也可憧憬成為亞洲版的納斯達克。

（筆者及相關人士持有阿里巴巴、港交所的財務權益）

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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